Christian Domínguez sorprende a Ethel Pozo tras calificarla de “tóxica”

Christian Domínguez llamó tóxica a Ethel Pozo. (Foto: Instagram)

Durante el programa América Hoy, Christian Domínguez no dudó en mandarle su “chiquita” a Ethel Pozo. Esto por no aceptar que el cantante de cumbia organice la despedida de soltero de su futuro esposo.

Y aunque lo pidió una y otra vez, Ethel señaló que no estaba de acuerdo.

“Jefa, ¿por qué? Es mi amigo”, le dijo a Ethel, quien rápidamente le respondió: “Justo porque es tu amigo no”.

Christian no se dio por vencido e indicó que le gustaría compartir este momento especial con Julián Alexander, el prometido.

“Las despedidas de solteros no son algo malo, podemos ver películas, jugar domino, algo, malísimo de usted”, dijo el cantante.

“Nadie nunca me ha pedido, pero me ha dolido jefa. Uno está trabajando bien, y estas cosas…”, acotó.

Es ahí donde Domínguez aprovechó a mandarle su ‘chiquita’ a Ethel, pues al ser consultado si consideraba a la conductora como “tóxica”, el no solo no lo negó, sino que también añadió: “Hay un grado muy pequeño, pero sí, espero que no aumente”. Ante ello, Pozo se mostró sorprendida y solo optó por reírse.

ETHEL POZO REVELA CÓMO JULIÁN LE PIDIÓ MATRIMONIO

¡No se lo esperaba! En comunicación con América Hoy, Ethel Pozo reveló detalles desconocidos sobre su pedida de mano. De acuerdo a la hija de Gisela Valcárcel, el joven coordinó con las dos menores hija de la conductora para proponerle matrimonio en una playa de Cancún.

“Nos habíamos ido de paseo a Isla Mujeres y en un momento me dice Julián: ‘vamos al mar, amor, pero un poco más alejados, vamos con las chicas’. Entonces entramos al mar, estamos ahí y ‘Dome’ y ‘Lu’ no venían, estaban demorando. Dicen ellas que estaban con mis primas muy nerviosas, ya habían quedado que una entraba grabando y otra con el anillo”, indicó.

Ethel Pozo y Julián Alexander están comprometidos. (Foto: Instagram)

GISELA VALCÁRCEL FELIZ POR EL COMPROMISO DE SU HIJA

Luego que Ethel Pozo diera a conocer que se iba a casar con Julián Alexander, Gisela Valcárcel se pronunció y expresó su felicidad por el bonito momento que vivió su hija al comprometerse.

“Estamos muy contentas. Ella está feliz y cuando ves a los tuyos felices, también eres feliz”, declaró. “Es una persona de primera, no es que lo haya tratado mucho, pero lo poco que he visto de él me encanta”, dijo sobre su futuro yerno.