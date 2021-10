Perú vs Chile: Gary Medel y Alexander Callens protagonizan polémico enfrentamiento en el Nacional

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Chile - Estadio Nacional, Lima, Peru - October 7, 2021 Players clash during the match Pool via REUTERS/Daniel Apuy

Perú está venciendo 2 a 0 a Chile con goles de Peña y Cueva, en el partido más picante de esta fecha de las Eliminatorias. Todos los ‘clásicos del Pacífico’ se juegan con todo y este no ha sido la excepción. En una jugada se chocaron Gary Medel y Alexander Callens originando una trifulca entre los jugadores de ambos equipos. A raíz de ello, el árbitro decidió amonestar a los dos.

Pedro Gallese se sintió y sus compañeros pedían que se saque la pelota fuera del campo. No obstante, los visitantes no quisieron parar el juego, lo que originó que el defensa peruano que milita en el New York City chocará con el ‘Pitbull’. Esto no le gustó al jugador chileno, quien lo pechó. De inmediato se originó una pelea entre ambas selecciones.

Christian Ferreyra, el encargado de impartir justicia en el clásico, amonestó a Medel y Callens. Pero, no se percató que Erick Pulgar le tiró un puñete en el rostro de Marco López. Asimismo, el VAR decidió no interceder en la decisión del uruguayo.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE LA ‘BICOLOR’

Domingo 10 de octubre

Bolivia vs Perú

Hora: 15:00

Estadio Olímpico Hernando Siles

Jueves 14 de octubre

Argentina vs Perú

Hora: 18:30

Estadio Monumental de Núñez

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2021 - TABLA DE POSICIONES

1 | Brasil [27 puntos]

2 | Argentina [19 puntos]

3 | Ecuador [17 puntos]

4 | Uruguay [16 puntos]

5 | Colombia [14 puntos]

6 | Paraguay [12 puntos]

7 | Perú [11 puntos]

8 | Chile [7 puntos]

9 | Bolivia [6 puntos]

10 | Venezuela [4 puntos]

El dato: faltan 6 jornadas de partidos, que terminan en marzo del 2022, fecha en la que se conocerá a los clasificados definitivos.

PREVIA DEL PARTIDO

Perú se enfrenta a Chile hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. Este importante duelo por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 es vital para ambas selecciones que están urgidas de sumar puntos y mejorar sus chances clasificatorias a la próxima Copa del Mundo.

Este ‘Clásico del Pacífico’ tendrá aforo limitado, pero la hinchada hará sentir la localía ‘blanquirroja’ en el coloso de José Díaz. En esta fecha 11, tanto Perú como Chile se mantienen fuera de la zona de clasificación y un triunfo ayudaría a la bicolor a acercarse al quinto puesto, que por ahora es la meta a alcanzar para, al igual que para el mundial de Rusia 2018, tentar el repechaje.

La selección peruana suma 8 puntos mientras que los chilenos acumularon 7 en nueve fechas de la clasificatoria.

Los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte aplicarán la denominada “Operación Remontada” y buscará ‘como sea’ sumar su segundo triunfo del premundial para salir de los últimos lugares de la tabla.

“Perú es buen equipo tiene buenos futbolistas. Hay un aditamento especial que es esa suerte de rivalidad que pueda haber en el Pacifico entre Chile y Perú”, dijo en conferencia de prensa Lasarte.

“Los dos nos estamos jugando puntos importantes por lo tanto para nosotros va a ser un rival de cuidado”, expresó el entrenador.

PERÚ VS CHILE: ÚLTIMOS RESULTADOS

- Chile 2-0 Perú (Eliminatorias Qatar 2022)

- Chile 0-3 Perú (Copa América 2019)

- Perú 3-0 Chile (Amistoso)

- Chile 2-1 Perú (Eliminatorias Rusia 2018)

- Perú 3-4 Chile (Eliminatorias Rusia 2018)

- Chile 2-1 Perú (Copa América 2015)





