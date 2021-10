Perú vs Chile: Paolo Guerrero terminó en el suelo muy adolorido tras disputa del balón

Paolo Guerrero terminó adolorido tras disputa con Erick Pulgar, Gary Medel y Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images).

Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana y titular esta noche en el estadio Nacional como único punta, sufrió un problema físico tras una jugada exigida cerca de la mitad de la cancha cuando se jugaba el primer tiempo en el estadio Nacional, en el duelo válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Cuando se jugaban los 19 minutos de la primera parte, el ‘Depredador’ terminó en el suelo tomándose la pierna derecha. En la repetición de la jugada, se pudo observar que se exigió demasiado por un balón que le quedó largo tras un duelo con Gary Medel, Charles Aránguiz y Erick Pulgar, este último terminó llevándose el balón y el árbitro Christian Ferreyra no cobró nada.

En los minutos siguientes se vio cojeando a Paolo Guerrero, pero poco a poco se fue recuperando y sigue siendo parte del equipo que se mide ante ‘La Roja’. El nueve generó preocupación en el cuerpo médico y técnico de la bicolor, incluso se vio a Ricardo Gareca y parte del comando técnico con preocupación en el rostro.

Recordemos que Paolo Guerrero viene de recuperarse de una grave lesión en el tobillo y su ritmo futbolístico recién empieza a mejorar. El propio delantero del Internacional confesó que le costó mucho tomar confianza. Tras su problema físico, la primera vez que volvió a disputar 90 minutos fue en el partido de la blanquirroja ante Uruguay.

PREVIA

Perú vs Chile HOY EN VIVO 0-0. La ‘bicolor’ recibe a la ‘roja’ en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. El empate o la derrota no está en los planes de ninguno. En esta nota conoce todos los horarios del encuentro para no perderte ningún detalle.

La selección peruana marcha en la casilla 7 de la tabla de posiciones con 8 puntos, a 5 unidades del quinto lugar: Colombia. Ojo: Ecuador también tiene lo mismo que los ‘cafeteros’, pero con mejor diferencia de gol. Los sureños, por su parte, son octavos con un punto menos que Perú.

Alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún Sergio Peña, Christian Cueva, Edison Flores, Paolo Guerrero.

Chile: Claudio Bravo, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Alexis Sánchez, Marcelino Núñez, Jean Meneses, Erick Pulgar, Gary Medel, Sebastián Vegas, Charles Aránguiz, Ben Brereton Díaz.

TABLA DE POSICIONES EN VIVO

Ricardo Gareca no podrá contar con Yordy Reyna (descartado para la jornada triple) ni André Carrillo (entre algodones). El que tampoco llegaría es Gianluca Lapadula, sentido tras último partido de Benevento. Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Eugenio Mena y Bastián Yáñez no jugarán en Chile.

Cabe mencionar que el delantero de Universitario, Álex Valera, fue convocado este miércoles para incorporarse a la concentración de la selección peruana y ocupar la vacante dejada por el atacante Yordy Reyna de cara a los partidos de eliminatorias frente a Chile, Bolivia y Argentina. Pese a que Gareca había dicho el martes que no consideraba necesario llamar a un nuevo jugador dada la amplia nómina de 30 jugadores que maneja para estos partidos, finalmente el argentino optó por llamar al ariete del equipo crema.

CANALES DE TV PARA VER PARTIDO EN SEÑAL PERUANA

El duelo entre Perú vs. Chile será transmitido en directo por Movistar Deportes y Latina para nuestra región

- Movistar Deportes: canal 3 (SD), canal 703 (HD).

- Latina: canal 2 (SD), canal 702 (HD).

