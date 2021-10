Precio del dólar HOY en el Perú: Tipo de cambio baja a 4.07 soles tras renuncia de Guido Bellido a la PCM

El precio del dólar estadounidense en el Perú ha tenido una decaída en la sesión de este jueves, luego de la renuncia de Guido Bellido a la Presidencia del Consejo de Ministros y la juramentación del Gabinete presidido por Mirtha Vásquez.

Este 7 de octubre, el dólar abrió en S/ 4.07. Desde las 9:05 a.m. el dólar se cotiza en S/ 4.0819 por US$1 . Esto representaba una baja de 1.34% en comparación a la sesión del pasado miércoles, según el monitoreo de monedas de Bloomberg.

En el mercado paralelo o las casas de cambio de Lima, el tipo de cambio se cotizaba a S/4,10 la compra y S/4,130 la venta de cada dólar.

TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO

La cotización del dólar en los principales bancos del Perú se sitúa de la siguiente forma:

BCP

Compra: 4.042

Venta: 4.204

Interbank

Compra: 4.037

Venta: 4.238

BBVA

Compra: 4.064

Venta: 4.209

Scotiabank

Compra: 4.055

Venta: 4.216

Banco de la Nación

Compra: 4.020

Venta: 4.170

Se recuerda que estas semanas de incertidumbre política provocaron un alza en el dólar. El miércoles el precio del dólar alcanzó un nuevo máximo histórico, cerrando la jornada a S/ 4.138, según el Banco Central de Reserva (BCR). Por ello, wl BCR vendió ayer de forma directa 153 millones de dólares para mitigar la volatilidad cambiaria.

Guido Bellido estuvo a cargo de la PCM por tan solo 69 días, lo cual lo convierte en el segundo premier con menos tiempo en el cargo. Bellido presentó su renuncia en medio de cuestionamientos a su gestión, por los constantes enfrentamientos con el Congreso y las amenazas de nacionalizar el gas de Camisea.

Ahora, el Consejo de Ministros será liderado por Mirtha Vásquez, ex presidenta del Congreso en el periodo 2020-2021, y se presentaron unos 6 cambios en las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura, Educación, Energía y Minas, Producción e Interior.

GUIDO BELLIDO NIEGA TENER CULPA DE CRISIS

Guido Bellido brindó una entrevista esta mañana en RPP donde habló sobre su renuncia al cargo y las nuevas designaciones del presidente Pedro Castillo. Como se recuerda, varios parlamentarios de Perú Libre se oponen ante la designación del nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por Mirtha Vásquez.

“Mirtha Vázquez, nuestra actual presidenta del Consejo de Ministros, ¿Qué (programa) seguirá? ¿El de Perú Libre? ¿O el del Frente Amplio?”, dejó a entrever el expremier.

Por otro lado, aseguró que siente el sentir de la bancada oficialista al oponerse a las nuevas designaciones.

“Los hermanos congresistas de la bancada tienen sus propias valoraciones, sus propios diálogos con el presidente”, sostuvo de manera escueta.

Sobre su participación durante los 69 días que tuvo en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros, aseguró que todo lo que el realizaba estaba coordinado previamente con el presidente Pedro Castillo.

“Yo no propuse ningún ministro, ya estaba todo armado. El presidente armó obviamente, y yo asumí la responsabilidad. En esa posición, asumir, para cualquier PCM es complicado”, indicó.

Durante la entrevista que brindó al medio local, Guido Bellido contó ciertos aspectos que vivó durante su cargo como jefe de la PCM, ante esto, señaló que su puesto no esta designado para él, pero como es un hombre que no le teme a retos, decidió asumir la jefatura del Gabinete.

“Quien iba a ser premier era Roger Najar, pero se movilizaron los sectores contrarios(...) en medio de que se desbarataron lo que habían trabajado, me proponen. Y yo no arrugo, yo enfrento. Me pongo adelante, pero es complicado”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que la oposición no deja de poner ciertas trabas al presidente de la Nación, ya que asegura que para algunos partidos les cuesta “aceptar que Pedro Castillo ganó en la segunda vuelta electoral”.

SEGUIR LEYENDO