Guido Bellido tras renunciar a la PCM: “Todo lo que hice en mi cargo fue coordinado con Pedro Castillo”

Peru's Prime Minister Guido Bellido (C) speaks to the press as he leaves the Congress building after getting a vote of confidence in Lima on August 27, 2021. - Peru's under fire leftist President Pedro Castillo staved off a political crisis on Friday as the right-wing dominated congress approved his first cabinet. (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP)

Guido Bellido brindó una entrevista esta mañana en RPP donde habló sobre su renuncia al cargo y las nuevas designaciones del presidente Pedro Castillo. Como se recuerda, varios parlamentarios de Perú Libre se oponen ante la designación del nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por Mirtha Vásquez.

“Mirtha Vázquez, nuestra actual presidenta del Consejo de Ministros, ¿Qué (programa) seguirá? ¿El de Perú Libre? ¿O el del Frente Amplio?”, dejó a entrever el expremier.

Por otro lado, aseguró que siente el sentir de la bancada oficialista al oponerse a las nuevas designaciones.

“Los hermanos congresistas de la bancada tienen sus propias valoraciones, sus propios diálogos con el presidente”, sostuvo de manera escueta.

Sobre su participación durante los 69 días que tuvo en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros , aseguró que todo lo que el realizaba estaba coordinado previamente con el presidente Pedro Castillo.

“Yo no propuse ningún ministro, ya estaba todo armado. El presidente armó obviamente, y yo asumí la responsabilidad. En esa posición, asumir, para cualquier PCM es complicado”, indicó.

ASUMIÓ RESPONSABILIDAD

Durante la entrevista que brindó al medio local, Guido Bellido contó ciertos aspectos que vivó durante su cargo como jefe de la PCM, ante esto, señaló que su puesto no esta designado para él, pero como es un hombre que no le teme a retos, decidió asumir la jefatura del Gabinete.

“Quien iba a ser premier era Roger Najar, pero se movilizaron los sectores contrarios(...) en medio de que se desbarataron lo que habían trabajado, me proponen. Y yo no arrugo, yo enfrento. Me pongo adelante, pero es complicado”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que la oposición no deja de poner ciertas trabas al presidente de la Nación, ya que asegura que para algunos partidos les cuesta “aceptar que Pedro Castillo ganó en la segunda vuelta electoral”.

“Si vemos por ese lado (de si cometió excesos) el gobierno de Pedro Castillo ha estado perjudicado desde que pasó a segunda vuelta, porque existe un sector que no quiere reconocer, que no está conforme con ello”, sostuvo.

“No comprenden aún que hay un gobierno que ha ganado y que tiene que conformar su equipo y tiene que gobernar”, agregó.

RENUNCIA AL CARGO

A pesar que hace días, Guido Bellido había manifestado que solo renunciaría si el presidente Pedro Castillo se lo pediría y que mientras eso no suceda, él no daría un paso al costado. Sin embargo, el miércoles 06 de octubre fue el mismo mandatario quien anunció a través de un mensaje a la Nación que el ex premier no iba más en el cargo.

“Hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la Nación y anuncio la juramentación de un nuevo Gabinete”, expresó de manera muy escueta el mandatario por la cadena de TV nacional.

Ante esto, el ex jefe de la PCM aseguró que él sigue órdenes y que entiende estos cambios, puesto que no refutó ni increpó las decisiones de Pedro Castillo Terrones.

“El día de ayer el presidente me dijo ‘mira Guido, he tomado esta decisión’. Yo sé que él lo ha tomado por temas políticos, que era un escenario diferente (...) y eso es normal”, aseveró.

PREMIER CON MENOS PERMANENCIA EN UN GOBIERNO

Cabe destacar que el ex premier Guido Bellido, se acaba de convertir en el jefe de un primer Gabinete que menos tiempo ha ocupado el cargo en los últimos 41 años. Tras esto, solo lo supera Ántero Flores-Aráoz, quien fue primer ministro de Manuel Merino en su breve estadía por la presidencia de la República. Fueron 69 días el tiempo de permanencia de Bellido en el cargo.

