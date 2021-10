Guido Bellido se convirtió en el segundo premier que menos tiempo duró al iniciar un gobierno

FOTO DE ARCHIVO:El presidente de Perú, Pedro Castillo, y Guido Bellido hacen un gesto después de que Castillo nombró a Bellido como su primer ministro durante un evento en el Santuario Histórico de Pampas de Ayacucho, en Ayacucho, Perú. 29 de julio de 2021. REUTERS/Angela Ponce

El presidente del Perú, Pedro Castillo sorprendió a muchos este 06 de octubre al anunciar a través de su mensaje a la Nación que el premier Guido Bellido había renunciado al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Ante eso, anunció que en la brevedad del tiempo iba a designar a un nuevo Gabinete.

“Hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la Nación y anuncio la juramentación de un nuevo Gabinete”, expresó de manera muy escueta el mandatario por la cadena de TV nacional.

Ante esto y para asombro de muchos, Guido Bellido, con tan solo 69 días decidió no seguir al cargo y romper la relación con Pedro Castillo. Cabe destacar que el ex premier se convierte en el jefe de un primer Gabinete que menos tiempo ha ocupado el cargo en los últimos 41 años. Tras esto, solo lo supera Ántero Flores-Aráoz, quien fue primer ministro de Manuel Merino en su breve estadía por la presidencia de la República.

Otro punto para resaltar es que Guido Bellido se convierte en el primer premier en ser removido más rápido de sus funciones tras recibir la investidura por parte del Congreso de la Republica. Los dos ex primeros ministros más breves a Bellido no llegaron a obtener la confianza del Parlamento fueron: Ántero Flores-Aráoz, quien no duró hasta la presentación, y Pedro Cateriano, quien mantuvo el puesto bajo el mandato de Martín Vizcarra por solo 22 días.

GUIDO BELLIDO Y LOS PUNTOS QUE MARCARON SU MANDATO

Recordemos que desde la oposición, muchos estuvieron en contra de la forma de trabajar de Guido Bellido, incluso en varias ocasiones fue señalado y cuestionado por los vínculos tan cercanos que mantenía con Vladimir Cerrón. En más de una vez, tuvo un cruce de opiniones contra el Ejecutivo y el Legislativo.

Recordemos además, que el ahora ex premier es investigado preliminarmente por la fiscalía por presunta apología al terrorismo. Esto, tras comentarios en televisión y de sus redes sociales en favor de la senderista Edith Lagos.

Además, tiene también a su cargo una pesquisa por supuesto lavado de activos, vinculado al caso Los Dinámicos del Centro.

Por su parte Patricia Chirinos, parlamentaria de Avanza País, denunció a Bellido por agresión verbal, asegurando que el ex presidente de la PCM le faltó el respeto y la agredió tras un hecho personal de la legisladora.

El ex presidente del Consejo de Ministros también fue el núcleo de conflictos en el propio Ejecutivo. No olvidemos que el portal informativo Epicentro.TV mostró el pasado viernes, unas conversaciones vía WhatsApp en donde se lee a Guido Bellido coordinando y exigiendo la designación como canciller a Oscar Maúrtua y del viceministro de Relaciones Exteriores Luis Enrique Chávez.

Asimismo, en estas conversaciones que salieron a la luz, se puede leer que Bellido influía de manera negativa contra de la ministra de Inclusión Social y vicepresidenta de la República Dina Boluarte.

EL CAMBIO ERA JUSTO Y NECESARIO

Para el politólogo Paolo Sosa, la salida de Bellido fue “una medida obligada” ante la inestabilidad que se sentía dentro y fuera del Ejecutivo.

“El cambio era necesario. Todos los episodios de crisis se decantaban hacia ese escenario, no solo por las tensiones con el Congreso y la oposición, sino por la evidencia de una tensión a la interna. Es una decisión que frena una confrontación más abierta con el Parlamento”, sostuvo para El Comercio.

“Lo de Bellido ha sido un traspié que obliga al nuevo Gabinete a finalmente aterrizar políticas públicas, con una agenda más clara y sin necesidad de derechizarse. Creo que lo que vimos en Bellido fue a alguien que, como suele suceder con las facciones más radicales de la izquierda, vivía de ideas y abstractos, incapaz de aterrizar claramente en ninguna política de gobierno”, agregó.

