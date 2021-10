Conoce qué tipo de persona eres según cómo agarras tu celular

Mira bien las 4 manos y elige cuál te define más en tus rutinas diarias con el móvil, conoce quien eres (Foto: Facebook)

Muchos tenemos ciertos gustos o preferencias de cómo llevar nuestro salir en el día a día, en la calle, conversando con amigos. etc. Pero ¿te has preguntado si por la forma en cómo lo usas, puede definir realmente quién eres? Lo importante es no alarmarse porque con la siguiente prueba psicológica conocerás cómo se define tu personalidad según el uso de tu dispositivo móvil.

La pandemia ha dado un giro inesperado en el uso de los teléfonos inteligentes, que se han vuelto necesarios para una mayor comunicación en el mundo digital. El siguiente test psicológico te llevará a pensarlo en quien eres al saber cómo te defines en lo que manejas, operas y navegas.

Abajo encontrarás la siguiente imagen, debes elegir solo una de ellas. Piensa bien en tu respuesta y elige la más tradicional o común según tú. Luego tendrás el solucionario y la definición exacta de cada mano. No vale retroceder.

Mira bien las 4 manos y elige cuál te define más en tus rutinas diarias con el móvil, conoce quien eres (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL TEST

CON UNA MANO

Si eres el tipo de persona que desplaza la noticias de tu dispositivo tocando y escribiendo en él con una sola mano, eres una persona extremadamente segura. Estás dispuesta a arriesgarlo todo, pero con prudencia, lo que te ayudará a lograr los resultados deseados.

Sin embargo, eres todo lo contrario en los asuntos de las relaciones con otras personas. Prefieres tener suficiente tiempo para entender si necesitas a esta persona en tu vida o no antes de tomar una decisión sobre cómo comenzar una relación. Como resultado, pueden verte como una ser aislado y reservado.

CON UNA MANO Y EL PULGAR

CON DOS MANOS Y EL PULGAR

Esta forma de sostener el teléfono indica tu sabiduría. Eres intuitivo, inteligente, sabio, razonable y prudente. Calculas tus acciones varios pasos por delante antes de realizar el primero. Tiendes a razonar sobre todo lo sucedido en tu vida, lo que hace muy difícil engañarte.

Sin embargo, difícilmente puedes ser llamado sabio en cuestiones de amor. Eres la persona que toma decisiones rápidas y sin pensar, lo que a veces puede dañar las relaciones en las que estás interactuando. Además, te vuelves extremadamente crítico cuando se trata de asuntos amorosos.

CON DOS MANOS

Usar ambas manos para manejar el teléfono indica tu amor por la velocidad. Eres rápido, eficiente y estás listo para tomar decisiones de inmediato. Puedes adaptarte fácilmente a un entorno que cambia rápidamente y actúas con eficacia en nuevas condiciones.

Cuando se trata del amor, tu eficiencia no funciona tan bien. En realidad es todo lo contrario: desaparece. A menudo no logras acercarte a una persona que te gusta debido a la asertividad, lo que podría asustar a tu posible pareja.

CON UNA MANO Y EL ÍNDICE

Esta forma de sostener un teléfono tiene que ver con la creatividad. Tienes una gran cantidad de grandes ideas que intentas implementar en la vida y lo haces bastante bien. Te gusta estar solo para reunir todos tus pensamientos y crear otra obra maestra que sorprenderá al mundo. Ya sea un nuevo proyecto, una pintura o un libro, tus obras suelen tener un gran éxito.

En tus relaciones románticas, tu creatividad se convierte en timidez, lo que a menudo te impide desarrollar nuevos vínculos. Sin embargo, una vez que alguien te conoce mejor, definitivamente se sorprenderá de tu personalidad.

