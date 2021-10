Elige el animal que más te gusta y te serán revelados aspectos ocultos sobre tu personalidad

Elige solo uno de los ocho animales, no dudes. Tiene una sola oportunidad (Foto: Difusión)

En épocas de la tecnología, existen nuevas tendencias que se enfocan en conocer la personalidad de uno mismo. Por ejemplo, existe un test viral de personalidad que te dejará anonadado con sus resultados. Si bien la imagen que muestra ocho animales distintos parece una más del montón, dependiendo de cuál sea la criatura que elijas te permitirá descubrir cómo es tu temperamento en distintos aspectos de la vida.

Quizá con ello conocerás a fondo tu ser y entenderás qué es lo que sucede hacia tu entorno sea familiar, laboral, emocional hasta incluso en el amor.

¿DE QUE SE TRATA?

Se tratan de unas populares pruebas psicológicas que suelen mostrar detalles a sus participantes que desconocían y que sirven para que las apliquen en su entorno social, emocional y laboral. ¿Te animas a formar parte de este novedoso ejercicio de introspección?

Así, tenemos esta ilustración de test viral. En la imagen se pueden apreciar a ocho animales distintos. Simplemente tendrás que escoger el que llame tu atención, te guste o te identifique, solo así estarás cerca de descubrir los resultados. Míralos con atención.

Elige solo uno de los ocho animales, no dudes. Tiene una sola oportunidad

Tras haber realizado tu elección en este test psicológico, conocerás cuáles son tus cualidades en una relación y también lo que significa cada animal. Recuerda que debes ser sincero y responder con la verdad, así los resultados del test de personalidad no sufrirán cambios. Mira aquí los resultados.

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

TIGRE

Si te atrajo el tigre, tu gemelo quiere que sepas que ahora mismo debes ser fuerte. Estás en un punto en el que tu vida es impredecible y también lo es tu gemelo. Si bien sus caminos aún no están alineados, ambos están en la mente del otro. Si bien se están rechazando de muchas maneras, eso no oculta la conexión que ambos comparten

JIRAFA

Si te atrajo la jirafa, tu gemelo se enfrenta a serias guerras internas. Él o ella está pasando por más de lo que puedes ver en el momento presente y necesitas trabajar para aceptarte tal como eres para que pueda ser aceptado por esa persona en el futuro.

ÁGUILA

Si te atrajo el águila, tu gemelo quiere que seas consciente de que está luchando, pero que a pesar de todo lo que enfrentas, ya sea juntos o separados, ambos se están volviendo más poderosos.

LEÓN

Si te atrajo el león, tu gemelo está muy interesado en asegurarse de que sabes que lo estás haciendo sentir orgulloso, incluso si no lo está demostrando. Tu gemelo quiere verte triunfar en la vida y hacer algo de ti mismo, que es exactamente lo que estás haciendo y quizá no te habías dado cuenta.

ELEFANTE

Si te atrajo el elefante, tu gemelo quiere que sepas que eres capaz de encontrar seguridad en tu interior, no dudes más. No lo necesita para estar seguro y contento en este mundo. Si bien las cosas son complicadas en este momento, debes trabajar realmente en ti mismo y él o ella también. Cooperación.

TORO

Si te atrajo el toro, realmente te estás defendiendo y eres terco de una manera que quizás no deberías, cuidado con eso. Si tu gemelo está con otra persona o no estás en buenos términos en este momento, él / ella quiere que recuerdes que no importa lo que sientas, esa conexión siempre estará presente, no se desvanecerá por más lejana que creas que esté.

OSO

Si te atrajo el oso, tu gemelo tiene mucha confianza en sí mismo. Quieren que sepas que están trabajando en cosas enormes y superando muchas cosas. Ya sea que estén juntos o separados, ambos están en la mente del otro. Mientras se encuentra estancado en su propia vida, también puedes ganar la fuerza necesaria para continuar adelante.

CABRA

Si te atrajo la cabra, tu gemelo quiere que veas los desafíos a los que se ha enfrentado. Tu gemelo realmente ha estado escalando y haciendo grandes progresos para cambiar su vida a lo grande. Si bien es posible que se sienta excluido, sigue siendo importante para su gemelo. Esto es algo que él / ella tiene que hacer y debes entenderlo. Comprende al prójimo y verás como te devuelven el favor.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL O TEST PSICOLÓGICO?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro funciones como el pensamiento, sentimiento y sensación, e intuición. Ello se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

Jung siguió con la línea de avalar la teoría de que se trataba de los procesos mentales. Pero fue mucho más allá y creó una teoría de la personalidad basándose en este elemento. Para hacerlo, dividió la psique en tres partes fundamentales: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo.

