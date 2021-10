¿Cómo ahorrar luz eléctrica y así evitar el cobro excesivo en tu recibo?

Recuerda que luz que apagas, luz que no pagas.

Tras la noticia de que a partir del mes de octubre se incrementará el cobro por el uso de luz eléctrica, muchos peruanos buscan ahorrar el consumo de este suministro para que los bolsillos no se vean afectados por esta nueva disposición de Osierming.

Es por ello que, a raíz de esta decisión, compartimos como ustedes una serie de consejos que puedes aplicar en casa a fin de reducir los costos y sobre todo para que no haya un cobro excesivo en tu recibo de luz.

APROVECHA AL MÁXIMO LA LUZ NATURAL

Así es, en horas de la mañana aprovecha la luz natural para hacer tus diversas actividades. Es una forma muy sencilla de ahorrar luz eléctrica. Puedes empezar abriendo todas las cortinas y ventanas y así ayudarte con la luz del día evitando encender los focos.

DALE CARGA NECESARIA A TUS ARTEFACTOS

Sí, programa solo por un tiempo la carga de tus artefactos o algún otro utensilio que necesite ser recargado a través de los enchufes. Recuerda que es importante solo cargar lo necesario y al momento de que termine esta carga desenchufar completamente el artefacto y su cargador.

APAGA LAS LUCES

Luz que apagas, luz que no pagas. En ese sentido es necesario que cuando estés en una zona de tu casa y te muevas por diversos motivos, esa luz que estaba encendida, puedes apagarlo y así evitar un cobro de luz por algo que no estas utilizando. No necesariamente todas las luces de casa deben estar prendidas.

DESCONECTA LOS APARATOS QUE NO UTILIZAS

Por su puesto, si en caso no estas haciendo uso de algún aparato electrónico que necesite estar enchufado, puedes desconectarlo y así evitar que siga girando al mismo ritmo el medidor. Recuerda que aunque los aparatos estén apagados, al estar enchufados se consume un mínimo de energía que si sumas a todos los artefactos esto genera un impacto.

PLANCHA UNA SOLA VEZ

Aunque no lo creas, la plancha es uno de esos electrodomésticos que consumen más energía de lo que parece. Necesita una gran cantidad de potencia para alcanzar temperaturas tan altas. Por eso es un gran hábito de ahorro centrarnos en planchar toda la ropa que tengamos de una sola vez.

EVITA ABRIR CONSTANTEMENTE EL REFRIGERADOR

Exacto, cada vez que abres el refrigerador, este artefacto genera una energía bastante alta, por eso importante que cuando lo abras, sea para sacar todo lo que necesites y así evitar que crezca tu recibo de luz.

PRECIO DE LUZ SE INCREMENTARÁ EN OCTUBRE

Según explicó la consultora Osinerming, los ciudadanos que usan menos de 30 kWh (kilovatiohora) mensuales y pagaban hasta S/ 12.97 al mes en su recibo, ahora deberán pagar hasta S/ 13.63, es decir, unos S/ 0.65 más que el mes anterior.

En ese sentido, los usuarios que usen 90 kWh, entre 31 y 100 kWh al mes, y pagaban S/ 57.1 en septiembre, para octubre deberán cancelar hasta S/ 60, S/ 2.88 más por la energía eléctrica.

Cabe destacar, que en el en los últimos meses se reportaron diversos aumentos tarifarios. En setiembre se tuvo el reportó un alza del 1.51%, mientras que en el mes de agosto se vio un porcentaje superior entre los 3.54% y 3.91%.

Los negocios dedicados a textiles, pesqueros, materiales de plásticos, hoteleros, pinturas, de ladrillos, papeleras y fideos registrarán un aumento de entre 6.1% y 7.1% en sus recibos de luz.

