WhatsApp Plus APK: ¿Por qué no puedo instalar la nueva versión?

WhatsApp plus v13 apk ¿Por qué no puedo instalar la nueva versión?

Las últimas noticias de WhatsApp Plus. Si quieres tener el mod de la aplicación en tu celular, pero has presentado algunos errores, te explicamos cómo lo puedes resolver haciendo unas configuraciones.

¿POR QUÉ NO PUEDO INSTALAR WHATSAPP PLUS?

Hay varias razones por las que el App no pueda instalarse correctamente en tu dispositivo. Este error puede estar relacionado a la activación de lagunas herramientas que tienes en tu celular. Sigue estos pasos para solucionarlo.

- Ingresa a ajustes o herramientas de tu celular.

- Busca la opción que dice aplicaciones. Selecciona la primera.

- Aparecerán varias opciones para que puedas validar. Ahí tienes que dar la autorización para que se muestren los archivos ocultos.

- Cuando finalices esta parte, busca la aplicación y la carpeta Web.WhatsApp, esta aparece cuando has desinstalado la versión original. Encuéntrala y elimínala de tu dispositivo.

- Finalmente, instala el APK de WhatsApp Plus y accede a tu cuenta con el número de celular.

¿POR QUÉ ME SUSPENDIERON MI CUENTA DE WHATSAPP?

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que probablemente estás usando una versión de no autorizada en lugar de la aplicación oficial.

Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, entre otras, son versiones alteradas del App. Estas son oficiales son desarrolladas por terceros y violan las condiciones del servicio original. La aplicación no avala su uso porque no es posible validar sus prácticas de seguridad.

¿CAMBIAR TU CUENTA DE WHATSAPP PLUS A LA ORIGINAL?

El primer paso es guardar una copia de seguridad de los chats que tienes en tu cuenta. Toma en cuenta que la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial. Ubica el nombre del App en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

El último paso es abrir el Play Store y descargar WhatsApp. Si no puedes acceder a la tienda virtual, ingresa desde aquí. Finalmente, verifica tu número de teléfono, coloca tu nombre e imagen de perfil.

El dato: Esta versión actualizada se puede usar en Windows 7, 8, 8.1, 10, 7 XP y Mac OS. Para poder activarlo es necesario usar un emulador de Android para lograr conectar tu celular con la PC o laptop.

¿QUÉ ES WHATSAPP PLUS?

Se trata de una actualización que mejora de la aplicación WhatsApp original, según sus creadores. Este cambio se logra con tu misma cuenta y número de celular, por lo que aparecerá una alterna en la que encontrarás, temas y templates nuevos que podrás configurar, además de una gran variedad de emojis, a los que puedes cambiar su tamaño. También estará habilitado un nuevo menú desde el que podrás controlar todos los cambios que deseas hacerle al App. Uno de los beneficios es que comprime los archivos, por lo ahorras mucho espacio en tu memoria .

CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN DE WHATSAPP

Estos son algunos de los cambios que podrás ver en el mod de la aplicación.

- No tienes límite para enviar archivos de audio y video sin que pierdan su calidad a la hora de compartirlos con tus contactos.

- Escribir estados largos sin que se corten; no tiene límite de caracteres.

- Con WhatsApp Plus podrás ocultar notificaciones, última vez de conexión, estado, check de recibido, confirmación de mensaje, micrófono, entre otros.

- Otro de los atractivos del mod es que podrás tener dos cuentas en un mismo celular.

- Puedes ver un adelanto de cualquier video que te envíen.

- Ocultar tu nombre en todos los chats que se abran.

- Tienes el modo oscuro incluido.

- Soporta llamadas y videollamadas, entre otro.

