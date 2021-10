Perú vs. Chile: protocolos que el Minsa aplicará a todos los hinchas que asistan al Estadio Nacional

La hinchada más grande del mundo de prepara para volver al Estadio Nacional para alentar a la ´bicolor´en el encuentro contra Chile con aforo reducido.

La presencia de miles de hinchas para el Perú vs. Chile se hará notar una vez más. El duelo de este jueves 7 de octubre se dará en el Estadio Nacional, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto protocolos de bioseguridad debido al contexto de la pandemia del COVID-19 y que todos los asistentes al Coloso de José Díaz deberán cumplir, de lo contrario serán prohibidos de ingresar.

Las calles aledañas al estadio serán cerradas desde el mediodía de hoy y habrá controles estrictos previo al ingreso al evento deportivo por Eliminatorias Qatar 2022.

PROTOCOLOS

En primer lugar, al igual que el anterior partido, el aforo en el Estadio Nacional es del 20%.

En cuanto a las medidas a seguir: solo podrán acceder al estadio las personas mayores de edad (18 años) que ya cuenten con las dos dosis de las vacunas - para ello se pide presentar o poseer una constancia digital de su vacunación, que podrás descargar AQUÍ

Además, es obligatorio que los asistentes deben portar en todo momento dos mascarillas KN95. También deben portar y presentar el documento nacional de identidad (DNI) original con el que hizo la compra de los boletos.

Otras indicaciones hechas por la FPF es llevar la entrada impresa y no llevar correa; además de otros objetos prohibidos, como banderolas, bubucelas, objetos punzo cortantes (cortauñas, navajas, etc.).

Además está prohibido ingresar con síntomas de haber tomado alcohol o ingerido alguna droga.

Las personas que presenten dolores de cabeza, dolor general, fiebre, tos seca y dificultad para respirar no podrán ingresar al partido.

I Foto: Federación Peruana de Fútbol

¿A QUÉ HORA ES EL PARTIDO?

Perú vs Chile HOY EN VIVO. La ‘bicolor’ recibe a la ‘roja’ en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. El empate o la derrota no está en los planes de ninguno. En esta nota conoce todos los horarios del encuentro para no perderte ningún detalle.

La selección peruana marcha en la casilla 7 de la tabla de posiciones con 8 puntos, a 5 unidades del quinto lugar: Colombia. Ojo: Ecuador también tiene lo mismo que los ‘cafeteros’, pero con mejor diferencia de gol. Los sureños, por su parte, son octavos con un punto menos que Perú.

Ricardo Gareca no podrá contar con Yordy Reyna (descartado para la jornada triple) ni André Carrillo (entre algodones). El que tampoco llegaría es Gianluca Lapadula, sentido tras último partido de Benevento. Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Eugenio Mena y Bastián Yáñez no jugarán en Chile.

Cabe mencionar que el delantero de Universitario, Álex Valera, fue convocado este miércoles para incorporarse a la concentración de la selección peruana y ocupar la vacante dejada por el atacante Yordy Reyna de cara a los partidos de eliminatorias frente a Chile, Bolivia y Argentina. Pese a que Gareca había dicho el martes que no consideraba necesario llamar a un nuevo jugador dada la amplia nómina de 30 jugadores que maneja para estos partidos, finalmente el argentino optó por llamar al ariete del equipo crema.

HORARIOS PARA VER PERÚ VS CHILE EN VIVO POR ELIMINATORIAS QATAR 2022 EN SUDAMÉRICA

Todo arranca a las 8:00 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador.

- México: 8.00 p.m.

- Ecuador: 8.00 p.m.

- Colombia: 8.00 p.m.

- Bolivia: 9.00 p.m.

- Venezuela: 9.00 p.m.

- Paraguay: 9.00 p.m.

- Argentina: 10.00 p.m.

- Uruguay: 10.00 p.m.

- Brasil: 10.00 p.m.

- Chile: 10.00 p.m.

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS CHILE EN VIVO POR ELIMINATORIAS QATAR 2022 EN ESTADOS UNIDOS

A las 6:00 p.m. en Seattle, Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix y San Francisco. A las 8:00 p.m. en Memphis, Houston, Omaha y Chicago. A las 9:00 p.m. en Miami, New York, Boston, Washington, Atlanta, Baltimore, Detroit y Charlotte.

HORARIOS PARA VER EL PERÚ VS CHILE EN VIVO POR ELIMINATORIAS QATAR 2022 EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

A las 9:00 p.m. de República Dominicana. A las 8:00 p.m. de Ciudad de México (6:00 p.m. en Tijuana) y Panamá. A las 7:00 p.m. de Costa Rica. A las 6:00 p.m. de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.

