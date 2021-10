Ministro Aníbal Torres: “No hay cuestión de confianza por el caso Iber Maraví”

Aníbal Torres, ministro de Justicia. Foto: EFE/Archivo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, precisó hoy que el Ejecutivo no presentará ante el Congreso de la República una cuestión de confianza por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, a quien se busca censurar en el Parlamento.

“Repito, no hay cuestión de confianza por el caso Maraví, clarísimo, ahí se acaba el debate, no hay cuestión de confianza. Congreso de la República siéntanse tranquilo, no va a haber eso”, declaró en Exitosa.

Sostuvo que en el Ejecutivo no hay ánimo de perjudicar al Congreso ni establecer el camino para cerrarlo, porque para ellos “primero está el Perú, la gobernabilidad y la democracia”.

Puntualizó que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien anunció una cuestión de confianza por el ministro Maraví, también lo ha entendido.

“En el equipo puede haber diferencias, contradicciones, pero mediante el dialogo se llega a soluciones, no hay expropiaciones, no hay cuestión de confianza, ahora también lo dice el premier”, sostuvo.

Refirió que en el Ejecutivo hay personas razonables, que escuchan a la población y al Congreso y que no buscan conflictos.

OBSERVARÁN LEY INTERPRETATIVA

El ministro Torres, asimismo, anunció que el Ejecutivo observará la ley que modifica la cuestión de confianza, aprobada mediante una ley interpretativa por el Congreso.

“La prensa no dice nada cuando el Congreso, con ley de interpretación, modifica la Constitución, es una aberración jurídica, una atrocidad, esa ley debe ser observada, la observación se presentará el 6 o 7, se está a punto de terminar eso”, afirmó.

En ese marco, pidió al Congreso actuar conforme a la Constitución y defenderla sin violentarla.

Precisó que si el Parlamento aprueba la norma por insistencia, el Ejecutivo presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Anunció además que, al amparo del artículo 206 de la Constitución, presentarán un proyecto de reforma constitucional al Congreso proponiendo reemplazar la causal de incapacidad moral para la vacancia presidencial por incapacidad metal.

En ese caso, explicó, el presidente de la República debe ser declarado interdicto por el Poder Judicial y, con esa certeza definitiva, el Congreso procederá a declarar la vacancia.

¿EL CONGRESO PODRÍA CENSURAR A ÍBER MARAVÍ?

El destino de Iber Maraví al frente del ministerio de Trabajo parece tener un final seguro, al menos para la mayoría de parlamentarios del Congreso de la República, que lo interpeló este jueves por supuestos vínculos en su pasado con el terrorismo. Las voces de varios congresistas durante el debate han adelantado que están dispuestos a votar a favor de una censura del ministro para que este deje el cargo.

La moción de censura sería presentada en las próximas horas y solo requieren de 33 firmas para que esta pueda ser admitida y debatida en el Congreso.

Para la aprobación de la censura, que significaría la salida inminente de Íber Maraví del cargo, se requieren 66 votos de los 130.

VOTOS POR LA CENSURA

Los partidos que adelantaron que estarían dispuestos a censurar al ministro, incluso antes de su interpelación son: Fuerza Popular (24 votos), Avanza País (10 votos) y Renovación Popular (9).

Estos tres partidos suman 43 votos

Además, a través de su cuenta de Twitter, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que está a favor de la censura del ministro Íber Maraví. “En una democracia plena se debe respetar la división de poderes y las decisiones que adopte cada poder del Estado”, escribió.

APP cuenta con 15 votos que, sumados a los de los otros tres partidos mencionados, harían un total de 58 votos.

Por otro lado, durante el debate de la interpelación, el congresista Enrique Wong, de Podemos Perú, le pidió al ministro Maraví que renuncie, lo que haría pensar que su bancada sumaría sus 5 votos a favor de la censura. Hasta aquí habría 63 votos a favor de la censura.

El Partido Morado, que no le dio el voto de confianza al Gabinete de Guido Bellido, también ha señalado que sus tres integrantes apoyarán la censura del ministro. Así lo adelantó la congresista Flor Pablo.

VOTOS POR DEFINIR

Durante su intervención, la mayoría de los congresistas de Acción Popular (16 votos) se mostró a favor de que Maraví deje el cargo, con excepción del congresista Pedro Martínez.

Los votos del partido de la lampa a favor de la moción de censura, así no sean todos, serían suficientes para superar los 66 votos necesarios para obligar a que Íber Maraví deje el cargo.

VOTOS EN CONTRA DE LA CENSURA

Los únicos votos asegurados en contra de la censura del ministro son los de Perú Libre (37 votos) y Juntos por el Perú (5 votos). A esto se le añadiría algunos pocos votos de Acción Popular y Somos Perú. Sin embargo, lo más probable es que no lleguen a pasar los 50 votos.

Así las cosas, si no se presenta una cuestión de confianza y respetando los tiempos del Legislativo, el ministro Íber Maraví dejaría el cargo el próximo fin semana.

(Con información de Andina)

