Pedro Castillo: “Hay un virus de la interpelación y la censura”

Fotografía de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/Paolo Aguilar

Pedro Castillo, presidente de la República hizo un leve comentario al Congreso, al hablar sobre la moción de censura impulsada por algunas bancadas contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Quien fue interpelado el pasado 30 de setiembre.

“Hoy también, equivocadamente, políticamente, en algunos espacios se han metido el chip o se vienen poniendo el virus de la interpelación y la censura, habiendo tantas cosas por hacer por esta patria, por el país”, sostuvo el jefe de Estado.

“Nosotros no podemos distraernos en estas cosas, porque primero está el país, primero está esa persona que está en el pasadizo esperando que alguien los atienda”, agregó Pedro Castillo.

Pedro Castillo dio estas declaraciones durante su discurso por el Día de la Medicina Peruana y el 85° aniversario del Ministerio de Salud (Minsa).

“Cerrando las brechas y las indiferencias entre nosotros, haremos un Perú más justo, más cercano al pueblo”, ratificó.

DÍA DE LA MEDICINA PERUANA

Durante su discurso en el marco del Día de la Medicina, el jefe de Estado, aseguró que la salud debe ser un derecho constitucional para todos los ciudadanos y que éste no debe hacer distinciones.

En ese sentido, resaltó que se tienen que destinar los presupuestos necesarios al sector salud con el propósito de evitar que las familias de menos recursos “no estén mendigando con una receta en los hospitales y centros de salud del país”.

“De una vez por todas entendamos que la salud no debe ser un servicio, debe ser un derecho constitucional del pueblo peruano”, manifestó.

“He sentido con bastante pesar de que, en plena pandemia, los médicos, el personal de salud, han tenido que hace un alto a sus actividades y hacer una movilización, hacer una lucha, para que el gobierno los escuche”, criticó.

REFORMA AGRARIA DE PEDRO CASTILLO

El presidente de la República, Pedro Castillo, lanzó este domingo al conmemorarse 53 años del golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, la segunda reforma agraria en el Cusco, ante miles de ciudadanos en la fortaleza de Sacsayhuaman.

En su discurso, Castillo Terrones ratificó algunas de sus promesas durante su campaña electoral, como la nueva Constitución, y negó algún posible giro al centro en las políticas que impulsa su gestión.

“No podemos traicionar al pueblo. Compañeros, aquí no hay una hoja de ruta, aquí no hay un centrismo, aquí no hay un ‘voltéate a la derecha’. Acá manda el pueblo. Aquí hay un gobierno elegido por los agricultores”, dijo Pedro Castillo, mientras el premier Bellido y el resto de ministros que acompañaron al presidente para brindarle su respaldo.

JORGE MUÑOZ OPINA SOBRE IBER MARAVÍ Y SU INTERPLACIÓN EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quiso dar su opinión sobre la situación política que atraviesa el país tras la interpelación del ministro Iber Maraví, quien el último jueves 30 de setirmbre tuvo que responder siete preguntas frente al pleno del Congreso, por sus supuestos nexos con Sendero Luminoso en el año de 1980.

El burgomaestre, señaló que es importante que el titular de la cartera de Trabajo, tome una decisión en pro al país y no en beneficio particular. Durante una entrevista en el programa La rotativa del aire, edición noche, de RPP, Jorge Muñoz aseguró que hay varios ministros cuestionados “que no dan la talla” y les recomendó no “aferrarse a un cargo”.

“Si Iber Maraví diese un paso al costado, lo que generaría es un poco más de tranquilidad, porque hay mucha exacerbación. Siempre he dicho que un ministro que no contribuye a la construcción de la paz social o un ministro que le pone como una nube gris sobre el Gabinete no es un buen ministro y por eso tendría que dar un paso al costado”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO