Rodrigo Gónzalez y Gigi Mitre acusan a Paula Manzanal de cobrar por entrevistas: “Se mete unos negociazos”

Los conductores de Amor y Fuego arremetieron contra Ana Sarmiento. (Foto: Instagram)

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de Amor y Fuego, no perdonaron que Ana Sarmiento, madre de Paula Manzanal, arremetiera contra el programa por emitir las declaraciones de Macarena Gastaldo sobre la presunta agresión que recibió en un restaurante en San Isidro.

Al respecto, Gigi Mitre se mostró indignada con la madre de Paula Manzanal, ya que su hija forma parte del mundo del espectáculo y ha visitado varias veces el set de Amor y Fuego.

“La señora ha puesto posteos en los cuales minimiza, que la telebasura y no sé qué más. Señora, le quiero hacer recordar que su hija ha venido una y mil veces a este canal”, indicó en un inicio la figura de Willax TV.

Pero lo que dejó sorprendido a los televidentes fue que Gigi Mitre afirmara que Paula Manzanal acepta entrevistas solo por interés económico .

“No solo a este, sino a otros programas de espectáculos, por el cual no lo hace de a gratis. No le estamos sacando en cara porque no viene de a gratis, sino que ella gana cash (dinero) por estar en estos programas que usted dice basura”, añadió.

Sin dudarlo dos veces, Rodrigo Gónzalez apoyó a su compañera e indicó que la modelo ha cobrado por entrevistas en reiteradas oportunidades.

“Creo que no hay una sola vez en la que no nos haya cobrado por una conexión en directo. Ella es la que propone, nosotros disponemos”, agregó.

Pero no todo quedó allí, ya que ambos presentadores indicaron que las cifras que exige Paula Manzanal no son nada baratas, ya que serían suficientes para “pagar dos mensualidades del colegio de su hijo”.

“Siempre ve el programa, cada vez que pasa algo ella responde. Le contesta a Renzo (productor), le estuvo escribiendo ‘oye en el otro lado me están pagando dos mensualidades de mi hijo’. Entonces, no minimices”, dijo indignada Gigi Mitre.

“Cada vez que llama nos dice ‘me están llamando del otro show y me están ofreciendo tal’. Se mete unos negociazos, lucrando y sacando para el mes. La verdad ya podría prendernos unas cuantas velas”, añadió entre risas el popular Peluchín.

Recordemos que Paula Manzanal presumió semanas atrás que había matriculado a su pequeño en el mismo colegio que el hijo de Lionel Messi. Al respecto, Amor y Fuego precisó que en dicha institución se dictan clases de inglés, francés y alemán, con mensualidad que no baja de los 1500 euros o 7200 soles .

DENUNCIA CONTRA LA MADRE DE PAULA MANZANAL

Según las declaraciones que dio Macarena Gastaldo a Amor y Fuego, la madre de Paula Manzanal llegó a un restaurante en San Isidro para agredirla físicamente.

“La señora viene toda borracha y me dice: “Deja de estar hablando de mi hija” que no sé que, “Pu.. de mie...” que no sé qué... me empieza a insultar, a decir un montón de cosas horribles, agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en la cara y mis amigos le agarran la mano”, comentó nerviosa.

Tras ese violento incidente, la modelo argentina acudió al Instituto de Medicina Legal para pasar los exámenes del médico legista para iniciar una demanda por agresión física contra la progenitora de la rubia.

Como respuesta a estas acusaciones, Ana Sarmiento indicó en sus redes sociales que Macarena Gastaldo era una mitómana y difamadora.

Macarena Gastaldo dio a conocer las hematomas que le dejó la agresión de la mamá de Paula Manzanal. (Foto: Captura de TV)

¿QUIÉN ES LA MAMÁ DE PAULA MANZANAL?

El nombre de la mamá de Paula Manzanal es Ana Sarmiento , según comentó la misma modelo. Ella es una exitosa empresaria que nació y creció en el distrito de Zárate. Con el pasar de los años y gracias a su visión de empresaria, lograron salir de esa zona para empezar a conocer otros lugares de la capital.

