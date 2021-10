Bellido aclara que opinión de sus ministros no responde a una “decisión unitaria” con presidente Castillo

Desmintió contradicciones dentro del Gabinete Ministerial. Foto: Composición.

Cuestionado por la prensa, el premier aseveró que lo dicho por Torres es solo una opinión, ya que una decisión de esa envergadura solo es tomada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“La cuestión de confianza la hace el presidente del Consejo de Ministros, pero eso debe responder a una decisión unitaria entre los ministros. (A su vez) eso debe ser canalizado o planteado por el presidente de la República (Pedro Castillo)”, comentó Bellido.

“Es natural que diferentes ministros puedan tomar otras posturas. Porque un ministro tiene otra postura no quiere decir que haya contradicciones. Son opiniones que deben ser tomadas como tal”, continuó.

En esa línea, el titular de la PCM adelantó que la cuestión de confianza al parlamento será un tema a tratar en la sesión de trabajo que tienen todos los miércoles, pero por ahora no está nada definido.

“En concreto no ha habido un Consejo de Ministros para ver este asunto, puede ser categórico (Anibal Torres) pero es una opinión de un ministro. Nada está descartado”, manifestó.

Por último, exhortó al pueblo peruano a mantener la calma ante decisiones futuras que tome el Ejecutivo, puesto que todos los implicados están en la misma línea.

“Nosotros vamos a estar en la línea del presidente, con toda sinceridad les digo que no hay problemas en el Ejecutivo. Que la población esté con tranquilidad”, sentenció.

NO HABRÁ CUESTIÓN DE CONFIANZA

Por horas de la mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseguró que el Ejecutivo no impulsará una cuestión de confianza por el ministro Iber Maraví.

“No hay cuestión de confianza por el caso Maraví, ahí acaba el debate (…) Congreso de la República siéntanse tranquilos, no habrá eso, no hay el ánimo de perjudicar el Congreso”, señaló en diálogo con Radio Exitosa.

Según explicó Torres, en el Ejecutivo se escucha a la población y al Parlamento. “Primero está el Perú, primero está la gobernabilidad, primero está la democracia”, enfatizó.

“En el Ejecutivo somos personas razonables y escuchamos a la población y al propio Congreso. Olvídense, no hay ese conflicto (con el parlamento) por el ministro Maraví, ¿por qué no hay? porque no se va a deslucir una cuestión de confianza allí. ¿Quién lo ha decidido? el presidente de la República”, afirmó.

CASO IBER MARAVÍ

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, es acusado de participar en atentados terroristas tras la revelación de atestados policías en donde figura su nombre. Por tal motivo, el Congreso de la República lo interpeló la semana pasada para interrogarlo sobre su relación con la organización prosenderista Sutep-Conare, así como sus nexos con el terrorista Hildebrando Pérez Huaranca.

A lo que Maraví respondió: “En los atestados policiales se recogieron las manifestaciones de los declarantes Víctor Cconislla Reyes y Alfredo Silvera Flores, en los cuales se imputan presuntos delitos. Sin embargo, posteriormente en la parte instructiva ante el Poder Judicial, estas mismas personas señalaron que no habían declarado de esa manera, que no me conocían y que no participé en ninguno de los hechos referidos por ellos (en los atestados policiales). Como resultado, la Sala Penal resolvió que no había mérito para que yo pasara a juicio oral”.

SEGUIR LEYENDO