Anibal Torres insiste en trasladar a Alberto Fujimori a una cárcel común: “ha cometido delitos gravísimos, se tiene que hacer eso”

Aníbal Torres evalúa estatus carcelario de Alberto Fujimori. Foto: Agencia Andina

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, manifestó que Alberto Fujimori tendrá que ser trasladado a una cárcel común, pese al pedido de su hija Keiko de “garantizar la vida” y dejarlo en el centro de la Diroes. De acuerdo con el titular de dicha cartera, el expresidente ha cometido delitos gravísimos, y aunque actualmente su estado de salud sea delicado, esto no lo exime de culpas, por lo que tarde o temprano se va a tener que hacer el traslado.

“No es crimen cumplir la ley en tanto existan en el Perú privilegios para ciertos condenados. Fujimori ha sido condenado por el delito de usurpación de funciones y homicidio calificado”, dijo Torres en entrevista para Radio Exitosa.

“Alberto Fujimori ha cometido delitos gravísimos y tiene que estar en una cárcel común, pero cuando se permita. Se tiene que hacer eso y no es criminal”, agregó.

Indicó además que, por el momento no se trasladará a Fujimori Fujimori debido a su delicado de salud, pero que se debe “evaluar la situación” para hablar de un posible traslado, ya que probablemente a su regreso de la clínica donde se encuentra hospitalizado vuelva a Barbadillo. Sin embargo, tendrá que ser de todas maneras trasladado después a una cárcel común.

“Puede ser que en los primeros días regrese a Barbadillo para que se restablezca completamente pero luego tiene que ser trasladado en una cárcel común”, alegó.

SOBRE MONTESINOS Y ABIMAEL

Asimismo, Aníbal Torres, contó que participó de una requisa en el penal Ancón I, donde se encuentra recluido Vladimiro Montesinos. El titular del Minjus dijo que el exasesor de Alberto Fujimori le recriminó el traslado, porque no podía comunicarse con sus familiares e incluso le contó una anécdota con Abimael Guzmán, quién también estaba recluido en la Basa Naval del Callao.

“[Vladimiro Montesinos] me dice: ‘Doctor, por qué me ha traído a encerrarme aquí, no tengo ninguna comunicación con mi familia, no tengo comunicación con mis abogados. Yo en la Base Naval, con Abimael, ya teníamos preparado el plan para pacificar totalmente el país, pero usted me ha traído aquí y el viejito se ha muerto de pena’”, indicó Torres en una entrevista a Radio Exitosa.

El titular de la cartera de Justicia también aseguró que Montesinos se encuentra bien de salud y lúcido. Contó también el momento en el que incluso le reclamó por haber “violado la ley con un decreto supremo”.

NO HABRÁ CUESTIÓN DE CONFIANZA

Por otro lado, Aníbal Torres, afirmó que el Gobierno de Pedro Castillo no presentará una cuestión de confianza, en caso que -desde el Congreso- se presente una censura contra el actual ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos vínculos con actos terroristas.

“En el Ejecutivo somos personas razonables y escuchamos a la población y al propio Congreso. Olvídense, no hay ese conflicto (con el parlamento) por el ministro Maraví, ¿por qué no hay? porque no se va a deslucir una cuestión de confianza allí. ¿Quién lo ha decidido? el presidente de la República ”, afirmó en diálogo con Exitosa.

