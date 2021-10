Aníbal Torres y su diálogo con Vladimiro Montesinos: “me dijo que él y Abimael Guzmán tenían un plan para pacificar al país”

I Foto: Composición

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, contó que participó de una requisa en el penal Ancón I, donde se encuentra recluido Vladimiro Montesinos. El titular del Minjus dijo que el exasesor de Alberto Fujimori le recriminó el traslado, porque no podía comunicarse con sus familiares e incluso le contó una anécdota con Abimael Guzmán, quién también estaba recluido en la Basa Naval del Callao.

“[Vladimiro Montesinos] me dice: ‘Doctor, por qué me ha traído a encerrarme aquí, no tengo ninguna comunicación con mi familia, no tengo comunicación con mis abogados. Yo en la Base Naval, con Abimael, ya teníamos preparado el plan para pacificar totalmente el país, pero usted me ha traído aquí y el viejito se ha muerto de pena’”, indicó Torres en una entrevista a Radio Exitosa.

El titular de la cartera de Justicia también aseguró que Montesinos se encuentra bien de salud y lúcido. Contó también el momento en el que incluso le reclamó por haber “violado la ley con un decreto supremo”.

“Doctor, ha violado usted la ley, y qué hay de eso que nos enseñó en la universidad, la jerarquía de las leyes; usted con un decreto supremo ha modificado la ley. Se acordaba la clase perfectamente”, relató. Se recuerda que el actual ministro fue profesor del exabogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

NO HABRÁ CUESTIÓN DE CONFIANZA POR CASO MARAVÍ

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, también adelantó hoy en su entrevista con Exitosa que el Ejecutivo no presentará ante el Congreso una cuestión de confianza por el titular de Trabajo, Iber Maraví, a quien se busca censurar en el Parlamento.

“Repito, no hay cuestión de confianza por el caso Maraví, clarísimo, ahí se acaba el debate, no hay cuestión de confianza. Congreso de la República siéntanse tranquilo, no va a haber eso”, declaró en Exitosa.

Sostuvo que en el Ejecutivo no hay ánimo de perjudicar al Congreso ni establecer el camino para cerrarlo, porque para ellos “primero está el Perú, la gobernabilidad y la democracia”.

Puntualizó que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien anunció una cuestión de confianza por el ministro Maraví, también lo ha entendido.

“En el equipo puede haber diferencias, contradicciones, pero mediante el dialogo se llega a soluciones, no hay expropiaciones, no hay cuestión de confianza, ahora también lo dice el premier”, sostuvo.

Refirió que en el Ejecutivo hay personas razonables, que escuchan a la población y al Congreso y que no buscan conflictos.

OBSERVARÁN LEY INTERPRETATIVA

El ministro Torres, asimismo, anunció que el Ejecutivo observará la ley que modifica la cuestión de confianza, aprobada mediante una ley interpretativa por el Congreso.

“La prensa no dice nada cuando el Congreso, con ley de interpretación, modifica la Constitución, es una aberración jurídica, una atrocidad, esa ley debe ser observada, la observación se presentará el 6 o 7, se está a punto de terminar eso”, afirmó.

En ese marco, pidió al Congreso actuar conforme a la Constitución y defenderla sin violentarla.

Precisó que si el Parlamento aprueba la norma por insistencia, el Ejecutivo presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Anunció además que, al amparo del artículo 206 de la Constitución, presentarán un proyecto de reforma constitucional al Congreso proponiendo reemplazar la causal de incapacidad moral para la vacancia presidencial por incapacidad metal.

En ese caso, explicó, el presidente de la República debe ser declarado interdicto por el Poder Judicial y, con esa certeza definitiva, el Congreso procederá a declarar la vacancia.

¿EL CONGRESO PODRÍA CENSURAR A ÍBER MARAVÍ?

El destino de Iber Maraví al frente del ministerio de Trabajo parece tener un final seguro, al menos para la mayoría de parlamentarios del Congreso de la República, que lo interpeló este jueves por supuestos vínculos en su pasado con el terrorismo. Las voces de varios congresistas durante el debate han adelantado que están dispuestos a votar a favor de una censura del ministro para que este deje el cargo.

Para la aprobación de la censura, que significaría la salida inminente de Íber Maraví del cargo, se requieren 66 votos de los 130.

