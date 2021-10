Andrea San Martín denuncia a Juan Víctor Sánchez, padre de su hija, por violencia psicológica

Andrea denunció al padre de su primera hija. (Foto: Instagram)

El programa Amor y Fuego dio a conocer que la exchica reality Andrea San Martín denunció a Juan Víctor Sánchez, padre de su primera hija Lara, por violencia psicológica. Días atrás, su expareja la cuestionó por exponer demasiado a su pequeña en redes sociales.

En el adelanto del programa, se puede leer en el parte policial que Andrea San Martín emitió la denuncia el pasado viernes 1 de octubre, en una comisaría del distrito de San Borja.

“Denunciante: Andrea San Martín, denunciado: Juan Víctor Sánchez. Ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables, ley para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar, violencia psicológica ”, se lee también líneas más abajo.

Al parecer, Andrea San Martín habría tenido una fuerte discusión con su expareja Juan Víctor Sánchez por el régimen de visitas de su hija Lara, de tres años de edad.

Todo esto sucede luego de que Juan Víctor Sánchez se quejara públicamente de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, padre de la segunda hija de la exconductora de televisión.

“Que se dejen de estar exponiendo a mi hija, que su pareja se deje de exponer a mi hija en redes sociales”, expresó molesto vía telefónica con Amor y Fuego.

Además, Juan Víctor Sánchez reveló que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu ignoraban sus constantes pedidos, por lo que estaba evaluando envíar una carta notarial para salvaguardar la integridad de la menor.

Recordemos que Sebastián Lizarzaburu cumple el rol de padrastro de Lara y vive en el mismo departamento que Andrea. Pese a mostrarse bastante unidos en redes, a Sánchez no le gustó para nada que la ojiverde lo grabara mientras bañaba a su hija.

Ante ello, la exintegrante de Bienvenida la tarde solo atinó a responder ante las cámaras de Amor y Fuego que estaba enterada de su malestar y que tomaría cartas en el asunto para solucionar el problema.

”Créeme que yo estoy enterada desde hace muchos atrás, pero ya saben que yo manejo esto de otra forma, lo manejo de la forma en que mejor pueda. Lo conversaré, haré lo que tenga que hacer, pero de que se tiene que solucionar se tiene que solucionar. Tomaré cartas en el asunto, es lo que corresponde ”, señaló en ese momento.

CRÍTICAS HACIA ANDREA

Luego de que Juan Víctor Sánchez manifestara su indignación con Andrea San Martín por grabar a Sebastián bañando a la pequeña Lara, Rodrigo Gónzalez y Gigi Mitre, conductores de Amor y Fuego, le dieron toda la razón.

“Si fuera mi hija me preocuparía exactamente igual. Si tu Andrea confías en tu novio, tienen la relación que quieras, pero la hija no es solamente tuya, entonces hay comportamientos que no se pueden aceptar”, dijo el popular Peluchín.

Por su parte Gigi Mitre tildó de “desatinado” el comportamiento de Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín por publicar videos privados de sus hijas, peor aún exponiendo a una pequeña que no es solamente de ellos.

“A mí me parece desatinado y eso no tiene nada que ver que él tenga un tema personas con ella (con Andrea San Martín), fuera de eso, yo no veo nada de malo que Sebastián departa con su hija (la pequeña de Juan Victor), pero grabarla bañando y subirla a redes me parece desubicado”, precisó.

No obstante, no todo fueron críticas para Andrea San Martín y su pareja, ya que los seguidores de la influencer respaldaron su decisión de grabar a sus hijas, por lo que arremetieron contra Juan Víctor Sánchez en redes.

Tras la emisión de Amor y Fuego, el instagram de Sánchez se inundó de malos comentarios, así que tomó la decisión de cerrar los comentarios.

“Veo peleas, adjetivos hacia otras personas... y si los comentarios generan discordia voy a desactivarlos en mis fotos. No por ocultar algo, simplemente que hay personas que lanzan cada improperio de lo que no saben y uno también reacciona. Ojo que si digo algo, no es floro ni mentira”, anunció.

