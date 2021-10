Sebastián Lizarzaburu ignora pedido de expareja de Andrea San Martín y se graba con su hija

Sebastián Lizarzaburu hace caso omiso a pedido de Juan Víctor para que deje de exponer a su hija. (Foto: Instagram)

Sebastián Lizarzaburu ignora por completo los pedidos del padre de Lara, quien no desea que su pequeña sea expuesta en redes sociales. La actual pareja de Andrea San Martín desató la polémica en Instagram al volver a publicar un video al lado de la menor.

Como se recuerda, Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de la modelo, arremetió contra el exchico reality por exponer a su pequeña, esto tras el video que grabó la modelo ‘ojiverde’ mientras el ‘hombre roca’ la bañaba.

“ La integridad física y mental de mi hija se está viendo expuesta. Lo he conversado con psicólogos ”, dijo para el programa Amor y Fuego, donde anunció que no se quedaría de brazos cruzados al ver las imágenes.

Asimismo, el expiloto reveló que le había escrito directamente a Sebastián Lizarzaburu para pedirle amablemente que deje de grabar a su pequeña; sin embargo, el modelo prefirió dejarlo en ‘visto’.

Ahora, todo hace indicar que a la actual pareja de Andrea San Martín no le importa las acciones legales que pueda tomar Juan Víctor, pues se sigue luciendo en redes sociales junto a la menor.

En la última publicación que realizó se puede observar a la hija de Lizarzaburu, de nombre Maia, reclamarle por no pasar más tiempo con ella, es en ese momento que aparece Lara y se echa sobre su pecho para pedirle que le haga un acto de magia.

ANDREA SAN MARTÍN NO RESPONDE SOBRE CARTA NOTARIAL

Andrea San Martín aseguró encontrarse enterada de las incomodidades de su expareja, por lo que tomará cartas en el asunto. La modelo señaló que manejará el tema de manera privada.

“ Ya saben que yo manejo esto de otra forma, lo manejo de la forma en que mejor pueda. Lo conversaré, haré lo que tenga que hacer, pero de que se tiene que solucionar se tiene que solucionar. Tomaré cartas en el asunto, es lo que corresponde ”, indicó.

JUAN VICTOR SÁNCHEZ SE NEGÓ A REVELAR EL MONTO DE MANUTENCIÓN QUE LE PIDE ANDREA SAN MARTÍN

Otro tema pendiente que tiene Juan Victor con Andrea San Martín es la pensión de alimentos que debe pasar para su hija Lara. De acuerdo al expiloto, hace unos meses perdió su trabajo, por lo que deberían reconsiderar el monto a pagar.

“No se llegó a un acuerdo y no fue por mi parte. Bueno perdí mi trabajo hace un tiempo... no puedo hablarte de montos, porque no quiero que vayan hacer un cargamontón, porque ya se ha visto antes hacia esta persona”, sostuvo.

Asimismo, la expareja de Andrea San Martín señaló que no le parecía justo el monto de manutención que le pedía la exmodelo. Pese a que no lo dijo, sería algo elevado para él, considerando que solo visita a su hija 14 días al mes.

