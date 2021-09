Expareja de Andrea San Martín enviará carta notarial a Sebastián Lizarzaburu para que deje de exponer a su hija

Juan Victor Sánchez no quiere que Sebastián Lizarzaburu suba fotos al lado de su hija Lara. (Foto: Instagram)

Desde que Andrea San Martín retomó su relación sentimental con Sebastián Lizarzaburu, la exmodelo no deja de publicar en sus redes sociales las actividades que realiza al lado del popular ‘Hombre Roca’ y sus hijas: Maia y Lara.

Cabe precisar que la más pequeña, Lara, nació del fruto de su relación con Juan Victor Sánchez, un amigo de la infancia. Pese a que su romance fue corto, la ahora influencer señaló que se llevaban muy bien como padres.

Sin embargo, desde que Andrea San Martín volvió con el exchico reality, Juan Victor ha mostrado su rechazo por el tiempo que su hija pasa al lado de Sebastián Lizarzaburu, pues considera que su pequeña no debería estar con él.

Ahora, luego de la difusión de una video en el que puede observar al ‘Hombre Roca’ bañando a Larita, el expiloto de avión ha expresado abiertamente que no desea que su hija sea expuesta en redes sociales, por lo que alista una serie de acciones legales.

“Frente a una psicóloga me ha dicho que no... no lo va hacer, ni le va a hacer llegar el pedido (a Sebastián)... yo también se lo he pedido a él directamente, pero me ha dejado en visto” , comentó Juan Victor para Amor y Fuego cuando reveló que primero intentó conciliar con la madre de su hija.

Ante la negativa de Andrea San Martín y la falta de comunicación de Sebastián Lizarzaburu, el expiloto ahora enviará una carta notarial la exchico reality para que no realice ninguna publicación al lado de su hija en redes sociales.

“Para mí no es una persona de confianza. Yo no creo en las redes, las uso pero no les creo. (Enviaré una carta notarial) Como un tema legal viendo que se está exponiendo la integridad de mi hija ”, sostuvo.

ANDREA SAN MARTÍN SE ENCUENTRA AL PENDIENTE DEL PEDIDO DE JUAN VICTOR

El programa Amor y Fuego fue en busca de Andrea San Martín para saber su opinión al respecto; sin embargo, la exmodelo se negó a ahondar en el tema y señaló que tenía conocimiento de todo.

“Yo estoy enterada desde hace muchos meses atrás, pero yo manejo esto de una forma diferente, lo conversaré y haré lo que tenga que hacer, pero de que se tiene que solucionar, se tiene que solucionar. Voy a tomar cartas en el asunto”, comunicó.

JUAN VICTOR SÁNCHEZ SE NEGÓ A REVELAR EL MONTO DE MANUTENCIÓN QUE LE PIDE ANDREA SAN MARTÍN

Otro tema pendiente que tiene Juan Victor con Andrea San Martín es la pensión de alimentos que debe pasar para su hija Lara. De acuerdo al expiloto, hace unos meses perdió su trabajo, por lo que deberían reconsiderar el monto a pagar.

“No se llegó a un acuerdo y no fue por mi parte. Bueno perdí mi trabajo hace un tiempo... no puedo hablarte de montos, porque no quiero que vayan hacer un cargamontón, porque ya se ha visto antes hacia esta persona” , sostuvo.

Asimismo, la expareja de Andrea San Martín señaló que no le parecía justo el monto de manutención que le pedía la exmodelo. Pese a que no lo dijo, sería algo elevado para él, considerando que solo visita a su hija 14 días al mes.

