El MINSA tiene como meta vacunar a 15 millones personas con dos dosis este mes de octubre

El Minsa inició la jornada de vacunación a mayores de 21 años. | Fuente: Agencia Andina

El Ministerio de Salud (MINSA) viene trabajando y programando la vacunación en nuestro país desde el año pasado; mencionaron que tienen como meta lograr de 15 millones de peruanos con ambas dosis. Además, Gustavo Rosell, el viceministro de salud pública, señaló que durante este mes está programada la llegada de 14 millones de vacunas, con lo que se asegura que todas esas personas tendrán la primera y la segunda dosis de la vacuna.

“El objetivo real de este mes es llegar a los 15 millones de personas protegidas con las dosis. Eso no quiere decir que dejemos vacunar a los jóvenes, pero sobre todo estaremos buscando a quienes les falta su segunda dosis”, mencionó.

“Eso no quiere decir que dejemos vacunar a los jóvenes, pero sobre todo estaremos buscando a quienes les falta su segunda dosis”, añadió.

Además, el viceministro agregó que el sector está haciendo grandes esfuerzos, mediante diversas estrategias, para llegar a toda la población.

Bernardo Ostos, el viceministro de Aseguramiento en Salud, agregó que más de 750,000 personas mayores de 40 años no han recibido la segunda dosis de la vacuna. “De ese total de personas, un 25% aún no tiene el convencimiento de la importancia de la vacuna, de allí la urgencia de llegar a ellos porque están en peligro de desarrollar enfermedades graves a causa de la infección”.

No se puede descartar la aparición de la tercera ola en el Perú, por ello, Ostos añade que la eficacia de las vacunas colocadas en el país y su importancia para reducir la vulnerabilidad frente a esta infección.

“Al 1° de agosto, con una cobertura de 5. 3 millones de ciudadanos con las dos dosis de la vacuna, la proyección de posibles fallecimientos ante una tercera ola era de 115,000 personas en todo el país. Al 23 de setiembre, con 10.2 millones de ciudadanos protegidos con las dosis, la proyección de posibles fallecimientos se redujo a 62,000 personas, de allí la importancia de las estrategias de llegar a quienes aún no reciben la segunda dosis”, refirió.

SITUACIÓN ACTUAL DEL COVID-19

Desde el 27 de setiembre comenzó la vacunación a jóvenes mayores de 21 años en el país. Hasta el 1 de octubre del presente año, se han reportado 470 casos confirmados de Covid-19 en 24 horas. ante ello, Rosell, estimó que no se descarta la posibilidad de la tercera ola de la pandemia, y que comenzará con casos asintomáticos o leves.

Esta situación cambiaria cuando el virus llegue a aquellas personas que aun no han recibido su segunda dosis o no se han vacunado o pertenezcan a un grupo vulnerable; donde se suma la variante delta con su agregada, delta plus, la cual es predominante en el país con 61,5% de los casos registrados.

“Estamos haciendo la vigilancia permanente, una vigilancia epidemiológica, pero también una virológica. Qué quiere decir eso, que la tercera ola va a comenzar, principalmente, con un aumento o incremento de casos, y la mayoría de estos casos se espera que sean asintomáticos o que sean con síntomas leves. Entonces, no vamos a tener como en las olas anteriores, probablemente, un incremento sustantivo de casos moderados y graves. Esto último, va a surgir cuando llegue a la población que no esté vacunada o vulnerable”, explicó.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 01 de octubre. #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/snAMVInJhF — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 3, 2021

TERCERA DOSIS

El 27 de setiembre comenzó la vacunación de la tercera dosis en el Perú. Este calendario incluye a las personas de 55 años o más inoculadas con Sinovac, que completaron su esquema de vacunación hasta el 23 de mayo de 2022.





SEGUIR LEYENDO