Mensaje de Guido Bellido a Fujimori: “están poniendo en inestabilidad al país”

Guido Bellido le dejó un mensaje a Fujimori y Fuerza Popular. Foto: Agencia Andina.

En conferencia de prensa, el primer ministro Guido Bellido manifestó su descontento por el accionar de Keiko Fujimori y sus partidarios de Fuerza Popular, a quienes señaló de desestabilizar el país por perder las elecciones presidenciales ante el ahora presidente Pedro Castillo.

“Si la señora Fujimori hubiera ganado las elecciones no estaría yo de ministro o el 100% de los que ahora estamos. Pero eso no puede ser óbice para que hoy quiera tumbarse a cada ministro. Eso es poner en inestabilidad al país, los sectores que buscan ello luego nos echan a nosotros la culpa”, expresó el premier esta noche.

En ese sentir, Bellido fue enfático en responsabilizarlos por perjudicar al país con la narrativa de un supuesto fraude electoral, puesto que provocó que la transferencia de Gobierno, entre el exmandatario Francisco Sagasti y Castillo, se dé de manera apresurada.

<i>Desde aquí lo decimos con claridad: ganen los procesos electorales y tomen las decisiones que desean tomar.</i>

“Así no es la democracia. Ellos han hecho que el presidente prácticamente esté en vilo hasta unos días antes del 28 de julio y esto ha perjudicado enormemente al país. Y siguen perjudicando al país cuando nos culpa por sus acciones, pero la población se da cuenta claramente de ello, esa estrategia no les va a funcionar”, continuó.

Sobre su posible renuncia, Guido Bellido aseveró que no piensa dar un paso al costado hasta que el jefe de Estado se lo pida, de lo contrario sería seguir la agenda de los Fujimori.

“Me piden que, si voy a renunciar, de ninguna manera. Nosotros, nuestro cargo, está en manos siempre en la mesa del presidente para que vea él, en ejercicio de sus funciones ve por conveniente y en el momento correspondiente lo solicite, nadie más”, comentó.

“Eso no está en la mesa de Fuerza Popular, eso no está en la mesa de los partidarios del señor Fujimori. Desde aquí lo decimos con claridad: ganen los procesos electorales y tomen las decisiones que desean tomar, porque aquí hay un presidente que el pueblo en su mayoría a determinado y eso se tiene que respetar”, sentenció.

CASO MARAVÍ

De otro lado, al ser consultado por interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví, Bellido deslizó la posibilidad de pedir la cuestión de confianza al Congreso.

“De ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, porque esto responde a un tema eminentemente político”, dijo Bellido acompañado por el ministro de Salud, Hernando Cevallos; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; el ministro de Justicia, Aníbal Torres; y ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Raúl Maita.

“¿Quién cuestiona al ministro de Trabajo, Iber Maraví?, ¿los trabajadores, los sindicatos, las comunidades campesinas, nuestros hermanos que se levantan a las 4 de la mañana y trabajan? Nosotros no podemos retroceder. Hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté conduciendo el país, como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, y, por supuesto, no está de acuerdo con los ministros que ha nombrado”, expresó

“Se está defendiendo lo que la Constitución faculta al presidente de la República”, añadió.

Como se recuerda, luego del anuncio oficial sobre la interpelación a Iber Maraví, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), varios congresistas manifestaron que no pararán hasta que se produzca la censura del ministro. Se estima que todo el proceso dure aproximadamente 4 horas.

