Iber Maraví no le permite a Keiko que lo vincule a SL y amenaza con querellarla

Keiko Fujimori será querellada por Ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, se mostró muy desafiante e incómodo por las últimas declaraciones de Keiko Fujimori que hizo a través de su cuenta de Twitter. La ex candidata presidencial, no dudó en criticar al titular sobresaliendo sus presuntos nexos con el terrorismo en el Perú.

Ante esto, el ministro de Trabajo anunció que presentará una querella contra la lideresa de Fuerza Popular, por dejar a entrever sus supuestos vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Cabe señalar que esto se reveló luego de que el primer ministro, Guido Bellido, anunciara que “de ser necesario” pedirá cuestión de confianza por la permanencia del titular de Trabajo.

“Señora, Keiko Fujimori, usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones, cuando se refiere a mi como acusado de participar activamente en atentados de Sendero”, sostuvo el ministro.

“Prepárese porque la voy a querellar”, agregó Iber Maraví a través de su cuenta de Twitter.

Iber Maraví responde a acusaciones de Keiko Fujimori

¿QUÉ MOTIVO A IBER MARAVÍ A TOMAR ESTA DECISIÓN?

Lo que motivó a Iber Maraví a tomar esta decisión fue la reciente postura y opinión de Keiko Fujimori, quien señaló que “el Gobierno de Pedro Castillo anuncia cuestión de confianza para defender a un ministro acusado de participar activamente en atentados de Sendero Luminoso”.

En ese sentido y a través de su cuenta de Twitter, lideresa de Fuerza Popular, hizo un llamado a los congresistas para que actúen con firmeza el jueves 30 de septiembre, día en el que Maraví responderá a siete temas planteados previamente por el Parlamento.

“El Congreso debe actuar con firmeza en defensa del país. Esperemos que todas las bancadas no bajen la cabeza frente a esta amenaza inaceptable. No hay espacio para cálculos políticos o personales (...) El Perú necesita una respuesta firme ahora”, sostuvo.

¿QUÉ TEMAS RESPONDERÁ IBER MARAVÍ EN ESTA INTERPELACIÓN?

Sobre a la interpelación que se llevará a cabo este jueves, la Junta de Portavoces acordó que esta reunión tendrá duración de 4 horas.

Entre los temas que responderá el ministro de Trabajo, se encuentran: su supuesta relación con el Sutep-Conare, la presunta relación con la terrorista Edith Lagos, entre otros.

GUIDO BELLIDO Y SU RESPALDO A IBER MARAVÍ

Al ser consultado durante conferencia de prensa, sobre la interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví, Bellido deslizó la posibilidad de pedir la cuestión de confianza al Congreso.

“De ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, porque esto responde a un tema eminentemente político”, manifestó Bellido acompañado por el ministro de Salud, Hernando Cevallos; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; el ministro de Justicia, Aníbal Torres; y ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Raúl Maita.

“¿Quién cuestiona al ministro de Trabajo, Iber Maraví?, ¿los trabajadores, los sindicatos, las comunidades campesinas, nuestros hermanos que se levantan a las 4 de la mañana y trabajan? Nosotros no podemos retroceder. Hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté conduciendo el país, como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, y, por supuesto, no está de acuerdo con los ministros que ha nombrado”, puntualizó.

GUIDO BELLIDO CONTRA KEIKO FUJIMORI

En conferencia de prensa, el primer ministro Guido Bellido mostró su descontento por las diversas acciones que ha tomado Keiko Fujimori y sus partidarios de Fuerza Popular, a quienes acusó de desestabilizar el país por perder las elecciones presidenciales ante el ahora presidente Pedro Castillo.

“Si la señora Fujimori hubiera ganado las elecciones no estaría yo de ministro o el 100% de los que ahora estamos. Pero eso no puede ser óbice para que hoy quiera tumbarse a cada ministro. Eso es poner en inestabilidad al país, los sectores que buscan ello luego nos echan a nosotros la culpa”, aseguró el premier el ultimo miércoles.

