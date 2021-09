Martha Moyano tras defensa de Iber Maraví: “No le escuché decir que no pertenece a Sendero Luminoso”

Martha Moyano se enoja tras interrupción en el Congreso.

El pleno del Congreso se encuentra debatiendo sobre la censura a Iber Maraví, quien este jueves 30 de setiembre se hizo presente para contestar las 7 preguntas que los portavoces han preparado con la finalidad de que responda sobre los presuntos nexos que tiene con Sendero Luminoso.

Ante esto y luego de casi una hora de exposición de su defensa, Martha Moyano aseguró que Iber Maraví en ningún momento indicó que no pertenece al grupo terrorista que encabezaba Abimael Guzmán.

“No he escuchado, señora presidenta, con energía, ni parado, decir que no pertenece a Sendero Luminoso, que no pertenece al Conare, que no pertenece a Movadef, que no cantó himnos parecidos a los de Sendero Luminoso, no se le ha escuchado decir eso al señor”, manifestó arduamente la congresista.

Ante eso, también se pronunció sobre el Twitter de la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, el cual fue utilizado por el Ministro de Trabajo para mandar un mensaje de comparación.

“Viene acá y usa un Twitter para dar un mensaje a fuera como comparándose, no se lo permito”, reprochó Martha Moyano.

La parlamentaria usó un momento de su intervención para emitir tal incomodidad sobre lo ocurrido. Asimismo, señaló que más tarde su bancada decidirá qué decisión tomarán sobre la defensa de Iber Maraví tras la interpelación sobre estos nexos con el terrorismo.

INTERPELACIÓN A IBER MARAVÍ

Iber Maraví respondió las siete preguntas que el Congreso de La República ha interpuesto como parte de la interpelación que se viene realizando.

Ante esto como primera pregunta, fue consultado sobre su nexo sobre con el partido Conares y Movadef.

Cabe señalar que Iber Maraví presentó imágenes en donde se puede observar que no tiene antecedentes policiales, judiciales ni penales.

“Como pueden observar no cuento con antecedentes policiales, la imagen numero dos certificado de antecedentes penales que no cuento, lo mismo ocurre con los antecedentes judiciales”, sostuvo ante el pleno del Congreso.

Acto seguido el ministro pasó a responder la pregunta del pleno sobre sus vínculos con Conare Sutep.

“Con respecto al Conare Sutep quiero dejar en claro que no soy fundador ni integrante de la junta directiva. Participé en una junta directiva en un congreso realizado en la ciudad de Huancayo elegida por los Suteps. Mi relación con esa junta directiva se circunscribe a mi condición de dirigente de Sutep de Huamanga”, expresó.

“No me consta que esos vínculos se hayan dado. Como dirigente sindical he tenido una vida publica reconocida por los derechos labores del magisterio. Que no se confunda esto con acciones radicales mucho menos subversivas. Por ello rechazo categóricamente la criminalización. Reclamar por los derechos no es ser terrorista”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO