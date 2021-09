¿Reinas del Show no saldrá este sábado 2 de octubre? Esto es lo que se sabe del programa de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel señaló que no dudará en parar Reinas del Show si es necesario. (Foto: Instagram)

Luego que Melissa Paredes indicara que salió positiva su prueba de COVID-19, la producción decidió parar todos los ensayos para que los participantes, bailarines y miembros de la producción se hagan la respectiva prueba de descarte.

Hasta el momento, fuentes del canal de Pachacamac han descartado que se cancele la emisión del programa . Como se recuerda, Gisela Valcárcel señaló que para esta quinta gala han preparado algo especial.

“Este sábado en Reinas del Show verán una gala que recién ayer hemos creado, y las medidas que hemos tomado”, indicó la animadora.

Sin embargo, resaltó que no dudaría en parar Reinas del Show si es necesario. “Por mi parte, tomaré medidas más estrictas, esto no es broma. Y si es necesario que paremos, como ayer lo dije en América Televisión, paramos los programas, la vida es primero”, acotó la rubia

“Lo que se necesite hacer, se hace, y el que no respete los protocolos, no estará ni en GV Producciones, ni en América Televisión”, concluyó Gisela.

Cabe señalar que fuentes de América TV indicaron que no es uno sino varios casos de COVID-19 . Sin embargo, se está tomando las medidas del caso.

Reinas del Show es conducido por Gisela Valcárcel. (Foto: GV Producciones)

MELISSA CONFIRMA QUE TIENE COVID-19

Melissa Paredes confirmó que tiene COVID-19 a través de un enlace telefónico con América Hoy. La exmodelo señaló que se encuentra en su casa, aislada de su esposo y de su hija.

“Es verdad, salí positivo en la prueba antígeno, el día de ayer también me hicieron una molecular, hoy me entregan los resultados... Me ha dado como una gripe, siempre se dice que el COVID da con todo, pero a mí me ha dado gripe, estoy bien, estoy estable”, acotó.

“Tanto tiempo trabajando y no me había tocado, pero creo que es algo que nos puede pasar a cualquiera y debemos tomarlo con la mejor actitud, siempre he escuchado que con esta enfermedad depende la actitud, lo único malo, me parte el corazón escuchar a mi hija (Mía), detrás de la puerta, que quiere entrar, compartir conmigo, y yo no puedo”, señaló Paredes.

¿POR QUÉ YOLANDA MEDINA NO ASISTIÓ A REINAS DEL SHOW?

Yolanda Medina sorprendió la noche del último sábado al no presentarse en el set de Reinas del Show. Tras varios rumores sobre una posible renuncia al reality de baile, Melissa Paredes y Janet Barboza, conductoras de América Hoy, explicaron qué pasó con ella.

Las presentadoras de televisión anunciaron una entrevista con la líder de Alma Bella, quien explicaría el por qué de su ausencia. Sin embargo, Yolanda Medina no acudió a los estudios de América TV.

Con el fin de tranquilizar a la audiencia, Melissa Paredes y Janet Barboza decidieron despejar ciertas dudas sobre Yolanda Medina, participante de Reinas del Show.

“Seguramente usted como público, fiel televidente de Reinas del Show y de América Televisión, se estará preguntando qué fue lo que pasó con la participante Yolanda Medina en esta última gala”, señaló Barboza en un inicio.

Tras ello, Janet Barboza explicó que Yolanda Medina no logró presentarse en América Hoy y en Reinas del Show por motivos de salud.

“Nos reservamos qué es lo que sucede con ella porque así lo ha pedido, por supuesto, para proteger a sus seres más cercanos y queridos”, agregó la conductora.

“Así es, Yolanda ha pedido que no se toque más este tema. Estamos diciendo que es por temas de salud y no por otra cosa. Por favor, no vayan a estar inventando”, dijo.

Por último, la esposa de Rodrigo Cubas indicó que Yolanda Medina pronto se reincorporará a la competencia, aunque no señaló la fecha de su posible regreso.