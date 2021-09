Jossmery Toledo revela que quiere ser alcaldesa: “Nunca me he avergonzado de vivir en San Juan de Lurigancho”

Jossmery Toledo evalúa entrar a las elecciones para alcaldesa de San Juan de Lurigancho. (Foto: Instagram)

La ex suboficial de la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo, comentó a través de sus historias de Instagram la posibilidad de poder incursionar en la política. también reveló haber recibido tres propuestas de diferentes partidos políticos para lanzarse como candidata a la alcaldía del distrito de San Juan de Lurigancho.

“Me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular como alcaldesa. Estoy analizándolo, viendo si me conviene o no con un grupo de trabajo porque no soy especialista en eso. Me encantaría hacer mucho por mi distrito. Quién como yo sabe más de lo que uno necesita”, dijo.

De esta manera, la tiktoker indicó que lo poco que ha podido hacer por San Juan de Lurigancho ha sido de corazón. “Quién mas que yo para saber qué necesita el distrito, nunca me he avergonzado de vivir en San Juan de Lurigancho”. agregó.

Ante la duda de participar en las próximas elecciones distritales, Jossmery Toledo convocó a sus seguidores en participar de una encuesta para que ella pueda tomar la decisión correcta.

“No he sacado beneficio de nada. Ustedes me ayudarán a resolver esta encuesta, ¿les gustaría que postule?”, agregó Jossmery.

LA POLÉMICA VACUNA

La modelo confesó que fue una de las limeñas que viajó a Chincha para vacunarse con la dosis de Pfizer. En Instagram, confesó que tomó dicha decisión para viajar sin problemas a Europa. Jossmery no quiso inmunizarse en Lima Metropolitana, ya que se está utilizando la fórmula de Sinopharm a los mayores de 25 años. Por eso, la expolicía viajó a la provincia sureña.

“Si bien es cierto, yo me fui a Chincha para vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje, ya que se sabe que la Sinopharm no permiten en algunos países de Europa. Entonces, como yo pienso viajar tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer, así que me fui a Chincha y me vacunaron”, comentó Jossmery Toledo en Instagram.

La modelo peruana pidió a sus seguidores de Instagram a vacunarse con la dosis de Sinopharm, si es que no tienen planes de viajar al extranjero. “Normal se pueden inmunizar con esa fórmula, la cosa es vacunarse”.

Como se sabe, en muchos lugares del país ya se está inmunizando a personas mayores de 25 años y hoy comenzó la vacunación de los jóvenes de 21 años. En algunos sectores del Perú ya iniciaron con la vacunación a chicos de 18 años.

¿CÓMO FUE EL SALTO A LA FAMA DE JOSSMERY TOLEDO?

Jossmery Toledo saltó a la fama a inicios de 2020, cuando comenzaron a estar de moda los TikToks y uno suyo, se viralizó en las redes sociales donde aparece vistiendo el uniforme de la Policía Nacional del Perú (PNP) y, luego, con un vestido ceñido al cuerpo.

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE JOSSMERY TOLEDO

Un reportaje emitido por “Magaly TV, la firme” mostró fotografías de la modelo años atrás haciendo énfasis en sus cambios físicos. En las fotos se puede apreciar a Jossmery Toledo con una figura más delgada y menos ejercitada además de la operación de nariz. Tras este informe, la también abogada utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que sufrió de bullying por parte de sus compañeros cuando era estudiante, ello la motivó a entrenar y aumentar su masa corporal para conseguir una figura envidiable.

Cabe resaltar que hace algunas semanas, Toledo se sometió a una cirugía de senos en una clínica especializada.

El antes y después de Jossmery Toledo (Foto: Captura de pantalla "Magaly Tv, la firme")

