Perú

Ataque armado paralizó a Lima Sur: Choferes retoman sus labores bajo custodia de la PNP

Tras el atentado que dejó a un bus acribillado en Chorrillos, y días de incertidumbre, los conductores de esta empresa de transporte reanudaron el servicio con vigilancia permanente de la Policía Nacional, pero aún con temor

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Un bus de la empresa de transportes Sur Lima fue baleado en Chorrillos cuando se dirigía a su paradero inicial. Un sujeto encapuchado disparó directamente a la ventana del piloto, quien afortunadamente resultó ileso. Fuente: Exitosa Noticias

Los ataques extorsivos siguen cobrando vidas y golpeando al transporte público en los distritos de Lima Metropolitana. El último sábado 25 de abril, un bus de la empresa Lima Sur fue atacado a balazos en la zona de Inmaculada de Villa, en Chorrillos, cuando estaba a punto de ingresar a su patio de maniobras.

Según informó Exitosa Noticias, un individuo encapuchado disparó tres veces contra la ventana del conductor y luego huyó en una motocicleta conducida por un cómplice. El incidente, que no dejó heridos, ocurrió en un contexto de amenazas y pedidos de dinero a la empresa por parte de bandas dedicadas a la extorsión.

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De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), este no ha sido un hecho aislado: la compañía Lima Sur ya había denunciado en octubre pasado la exigencia de pagos por parte de organizaciones criminales.

En esa ocasión, los extorsionadores solicitaron una suma de 50.000 soles como “inscripción”, además de cuotas mensuales de 20.000 soles, a cambio de permitir que la flota –que supera las cien unidades– continúe circulando.

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Tras el atentado del sábado, los testigos relataron que el conductor afectado logró poner a salvo a los pasajeros y a sí mismo, pese a que los disparos perforaron la luna a pocos metros de su rostro.

El temor se expandió rápidamente entre los trabajadores y usuarios. La empresa optó por suspender totalmente el servicio el lunes, dejando a decenas de pasajeros sin transporte habitual.

La medida adoptada por los choferes paralizó por completo el servicio este lunes y obligó a decenas de pasajeros a buscar rutas alternas para continuar sus desplazamientos en el sur de Lima. // Video: Panamericana TV

Retorno a la normalidad

Luego de una jornada marcada por la paralización y el desconcierto, los conductores y la directiva de Lima Sur alcanzaron un acuerdo para reactivar el servicio a partir del martes.

La decisión se tomó tras una reunión interna en la que se priorizó la protección del personal. La directiva recomendó a los choferes no declarar a la prensa, mientras la PNP reforzó la vigilancia en el patio de maniobras y a lo largo de la ruta.

La custodia policial ahora acompaña a los buses de Lima Sur, tanto en sus instalaciones de Chorrillos como durante el recorrido hacia San Juan de Lurigancho y La Victoria. Agentes uniformados vigilan de manera visible, en un intento de disuadir cualquier nuevo intento de ataque.

Esta presencia responde a la promesa pública del Ministerio del Interior, que anunció medidas para resguardar a las empresas de transporte amenazadas.

A pesar del retorno a la actividad, el miedo permanece entre los trabajadores y usuarios. “Utilizamos todos los vecinos que vivimos acá”, recordó un residente. Las imágenes del bus impactado por disparos y los vidrios rotos en la zona restringida han dejado una marca difícil de borrar en la comunidad.

La empresa, que recorre rutas clave para miles de personas, sigue operando bajo una tensión constante. La vigilancia policial se ha extendido a otras líneas que también han recibido amenazas en las últimas semanas.

La situación de Lima Sur volvió a poner la inseguridad y la extorsión que vive el servicio de transporte público de Lima en la palestra luego de semanas en donde la campaña electoral por las Elecciones 26 se robaron toda la atención.

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