Helicóptero policial aterriza en la Plaza de Armas de Arequipa y decenas de personas observaron maniobra inusual en pleno centro histórico

Un helicóptero de la Policía Nacional sorprendió a decenas de personas al aterrizar en la Plaza de Armas de Arequipa, frente a la Basílica Catedral. La maniobra formó parte de un simulacro para el plan de seguridad 'Chapi 2026'. TVPerú

La preparación de operativos de seguridad para eventos multitudinarios suele incluir ensayos discretos y evaluaciones técnicas. Sin embargo, en Arequipa, una de estas acciones captó la atención pública debido a su carácter inusual. El descenso de un helicóptero policial en pleno centro histórico generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona.

La escena ocurrió en la Plaza de Armas, frente a la Basílica Catedral, un espacio emblemático que no suele recibir este tipo de maniobras. La presencia de la aeronave no respondió a una emergencia, sino a una evaluación planificada dentro de un operativo mayor vinculado a una festividad religiosa de gran convocatoria.

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El despliegue forma parte de las acciones preventivas que las autoridades ejecutan ante la llegada de miles de peregrinos al santuario de la Virgen de Chapi, ubicado en el distrito de Polobaya. La estrategia incluye vigilancia aérea, control terrestre y coordinación con diversas entidades locales.

Evaluación aérea en el centro histórico

Aterrizaje de helicóptero en la Plaza de Armas fue parte de un ensayo técnico, no una emergencia. Andina Noticias

El aterrizaje del helicóptero policial en la Plaza de Armas se realizó como parte de una inspección técnica de posibles puntos de emergencia. La aeronave, enviada desde Lima, sobrevoló distintos sectores de la ciudad antes de descender en el centro histórico.

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El general Antonio La Madrid, jefe de la región policial Arequipa, participó en la operación y explicó que la maniobra respondió a un análisis previo. Según indicó, el lugar cumplía con las condiciones necesarias para un eventual uso en situaciones críticas. “Es la primera vez, al menos, que nosotros vemos el aterrizaje de un helicóptero en la Plaza de Armas”, señaló.

El oficial también destacó la evaluación realizada por el equipo a cargo del vuelo. “Es una aeronave que está muy bien para efectos de su labor que realizará y donde el comandante a cargo del vuelo ha visto por conveniente, de acuerdo con el análisis correspondiente que sí se podía aterrizar ahí”, precisó.

Plan de seguridad Chapi 2026

La maniobra integra el plan de seguridad “Chapi 2026” por la festividad de la Virgen de Chapi. JV Noticias

La operación se enmarca en el plan de seguridad denominado Chapi 2026, diseñado para garantizar el orden durante la festividad religiosa que se conmemora cada 1 de mayo. Este evento convoca a miles de fieles que se trasladan hasta el santuario ubicado en Polobaya.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, más de dos mil efectivos participarán en el resguardo de los asistentes. El despliegue incluye también el uso de drones y la colaboración de personal de serenazgo de distintas jurisdicciones.

La estrategia contempla vigilancia en rutas de acceso, control de tránsito y monitoreo constante desde el aire. La presencia del helicóptero permite ampliar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente que requiera intervención inmediata.

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El descenso de la aeronave en la Plaza de Armas generó expectación entre los ciudadanos y visitantes que se encontraban en el lugar. Muchas personas observaron el procedimiento con atención, debido a lo inusual de la escena en un espacio tradicionalmente reservado para actividades cívicas y turísticas.

El general La Madrid describió la reacción del público como una muestra de sorpresa. “Muy llamativo para la ciudadanía”, comentó al referirse al impacto visual del operativo.

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La maniobra se realizó sin contratiempos y concluyó con el despegue del helicóptero rumbo al aeropuerto. La operación permitió validar el punto como una alternativa viable en caso de emergencia durante eventos de alta concurrencia.

Sobrevuelos y monitoreo continuo

Más de 2 mil efectivos policiales participarán en el operativo de resguardo. JV Noticias

Las autoridades confirmaron que las evaluaciones no se limitan al centro histórico. Se prevén nuevos sobrevuelos en el santuario de la Virgen de Chapi y en otras zonas estratégicas. El objetivo consiste en identificar áreas adecuadas para aterrizajes en situaciones imprevistas.

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El jefe policial indicó que estas acciones buscan anticipar escenarios de riesgo. “Vamos a ir el día de mañana, muy probablemente al santuario, así como también luego el posible lugar donde va a aterrizar. El objetivo de los sobrevuelos es estar atento frente a cualquier vicisitud que se pueda prestar y dios quiera que eso no suceda”, afirmó.

El operativo se activó desde las primeras horas del 29 de abril y se mantendrá durante los días centrales de la festividad. La coordinación entre unidades policiales, autoridades locales y equipos de apoyo forma parte de una estrategia orientada a garantizar la seguridad de los peregrinos durante su desplazamiento y permanencia en el santuario.

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