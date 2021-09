Estas son las parejas que llevan mas años juntos de la farándula peruana

Muchas de estas parejas llevan más de 4 años juntos. (Foto: Instagram)

En la farándula es normal que se generen vínculos sentimentales, y también es común ver que estos se rompan por diversos motivos. Sin embargo, hay parejas que hemos visto en la televisión peruana conocerse, enamorarse y finalmente entablar una relación que hasta ahora se ha mantenido firme a lo largo de los años. Estas cinco parejas son las que perduran hasta el día de hoy.

BRUNELLA HORNA Y RICHARD ACUÑA

El excongresista Richard Acuña y la modelo chiclayana Brunella Horna cumplieron 4 años de relación este 2021. Su historia de amor comienza cuando ella realizaba ayuda social por los efectos que generó el Fenómeno del niño costero en el año 2017, y decidió escribirle al primo de Richard, César para que su tío pueda contactarla y ayudarla con toda la campaña. Cuando estaba a la espera de una respuesta, ve su celular y tenía un mensaje de Richard.

El excongresista le habló para asegurarle que él la ayudaría en todo lo que necesite. De esta manera, comenzaron a salir cada vez más, y luego de un tiempo decidieron darse una oportunidad. Cabe resaltar que hace una semana Richard Acuña cumplió 37 años y lo celebraron en Paracas, ella le dejó un amoroso mensaje en su cuenta de Instagram.

“Celebrando los 37 de mi Richitard 😍Una sorpresita que le hice con mucho ❤️” menciona Horna en la descripción de su foto.

KORINA RIVADENEYRA Y MARIO HART

El ex piloto de carreras Mario hart y la modelo venezolana Korina Rivadeneira ya llevan 4 años de relación. Todo comenzó con un polémico vinculo, pero luego se flecharon en el set de ‘Combate’ y en San Valentín del 2017 anunciaron su romance públicamente. En abril de ese mismo año decidieron casarse en una pequeña boda y actualmente se encuentran pasando el mejor momento en su relación tras convertirse en padres de la pequeña Lara.

Cabe destacar que Mario Hart fue suspendido los primeros días de setiembre del programa reality ‘Esto es Guerra’ y decidió aprovechar la ocasión e irse de viaje con su familia. “Life goes on (la vida continúa) ¡Se viene el viaje! Adivinen a dónde me voy a montar bici”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

NATALIE VÉRTIZ Y YACO ESKENAZI

La ex Miss Perú Natalie Vértiz y el ex guerrero Yaco Esquenazi ya llevan casi seis años de relación y actualmente tienen dos hijos juntos. Ellos iniciaron su romance en Esto es Guerra, lugar en donde anunciaron después de pocos meses de noviazgo que serían padres de un niño Liam. Su boda fue transmitida en vivo por América Televisión bajo el nombre de ‘La boda del sueño’.

Recientemente tuvieron otro hijo llamado Leo Eskenazi. La conductora de ‘Estas en Todas’ recién retornó al programa luego de haber dado a luz, y esta semana cumple años y lo celebrará junto a su esposo y sus dos hijos.





ERICK ELERA Y ALLISON PASTOR

La actual chica reality y segundo puesto en Reinas del Show y el actor y cantante Erick Elera ya llevan 5 años de relación. Ambos se conocieron durante las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’, serie donde la joven participaba de forma esporádica, por lo que su presencia no era constante. Aunque al comienzo solamente se saludaban y hablaban un poco, empezaron a ser amigos.

Una celebración de cumpleaños de Allison hizo que existe un mayor acercamiento con Elera. Aunque él aseguró, en su momento, que no iba a ir a la reunión, cuando llegó a la casa de la joven, que ya le quitaba el sueño hace tiempo, quedó embobado al verla.

En esa fiesta pasaron todo el rato juntos y al día siguiente conversaron bastante por teléfono. El romance inició oficialmente el 28 de noviembre del 2016. En entrevista con Andrea Llosa dio a conocer que se enamoró de su personalidad, por ser un buen padre y muy trabajador.

KAREN SCHWARZ Y EZIO OLIVA

Las figuras Karen Schwarz y Ezio Oliva son los que llevan más tiempo de relación, con 8 años. Ellos se conocieron durante el programa ‘El último pasajero’ y desde aquel momento surgió un gran amor, pero su relación se hizo pública en el 2013. Dos años después decidieron casarse en una romántica ceremonia en Punta Cana. Actualmente, la pareja tienen dos pequeñas hijas: Antonia y Cayetana.

