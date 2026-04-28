Cada vez más jóvenes peruanos eligen la carrera técnica como primera opción, pero la sociedad aún no los toma en serio

Un joven peruano participa activamente en una sesión de formación técnica, ensamblando un ordenador. (Foto: Minedu)

Completar una carrera técnica en Perú puede marcar una diferencia radical en los ingresos y las condiciones de vida: quienes lo hacen ganan, en promedio, un 41% más que aquellos que solo terminaron la secundaria, y su tasa de pobreza cae a la mitad, del 16% al 8%. Aun así, la formación técnico-profesional sigue siendo vista por amplios sectores de la sociedad como la alternativa de quienes no llegaron a la universidad.

Esa paradoja es el eje de un nuevo estudio elaborado por Ayuda en Acción y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, titulado “Educación y formación técnico-profesional en América Latina en el marco de la digitalización”. El informe posiciona al Perú como el país con mayor proporción de estudiantes en educación técnica superior entre los países de la región con información disponible: el 36,2% del total de matriculados terciarios.

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carreras tecnicas

El dato confirma que existe una apuesta real y extendida por este modelo educativo. La paradoja es que un sistema con amplia cobertura y retornos económicos comprobados no logra sacudirse el estigma social que lo coloca un escalón por debajo de la universidad.

“En Perú, la educación técnica no es un plan B. Es una ruta concreta hacia el empleo y la movilidad social, especialmente para jóvenes que buscan insertarse rápidamente en el mercado laboral. Pero para que cumpla todo su potencial, necesitamos cambiar cómo la sociedad, las familias y los propios jóvenes la valoran", afirmó Isabel Cajías De la Vega, directora país binacional Perú–Bolivia de Ayuda en Acción.

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El perfil del estudiante técnico peruano también rompe varios prejuicios. Las mujeres representan el 52% del alumnado técnico superior, y sus tasas de ocupación aumentan 8 puntos porcentuales respecto a quienes solo terminaron secundaria: de 65% a 73%. La edad promedio del estudiante técnico en Perú es de 22 años, con una mediana de 20, una de las más bajas de la región, lo que refleja que cada vez más jóvenes eligen esta vía como su primera apuesta formativa.

El estudio de la CEPAL y Ayuda en Acción identifica, a su vez, los nudos que limitan el potencial del sistema. La fragmentación entre instituciones, la débil coordinación con el sector productivo, la rigidez curricular y la persistencia de una imagen social desfavorable frente a la educación universitaria son los obstáculos más recurrentes. Mientras la sociedad no revalorice la formación técnica como una vía legítima, los datos sobre ingresos y empleabilidad no serán suficientes para atraer a los mejores talentos ni para generar un cambio estructural, advierte el informe.

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Hoja de ruta

Jóvenes aprendices reciben instrucción práctica en un taller de mecánica automotriz, una muestra de las oportunidades de formación técnico-productiva que fomenta el Minedu con FORMATEC Lima 2026. (Foto: Minedu)

La hoja de ruta propuesta por el estudio apunta a fortalecer la gobernanza del sistema, flexibilizar los currículos, impulsar la cooperación entre el Estado y el sector privado, y adaptar los modelos formativos a las necesidades de cada territorio. En el caso peruano, eso implica articular la oferta técnica con las cadenas productivas regionales y construir trayectorias que conecten directamente con el mercado laboral.

Ayuda en Acción hace un llamado a empresas, instituciones educativas y organismos públicos a invertir en formación técnica, abrir puertas de inserción laboral y contribuir a cambiar la narrativa sobre lo que significa aprender un oficio. El estudio completo está disponible en la página de Ayuda en Acción.

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