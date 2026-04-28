Perú

Cada vez más jóvenes peruanos eligen la carrera técnica como primera opción, pero la sociedad aún no los toma en serio

Con una edad promedio de 20 años y una tasa de matrícula que supera el 36% del total terciario, los estudiantes técnicos peruanos desafían el estereotipo. Un informe de la CEPAL y Ayuda en Acción muestra que los retornos económicos son contundentes, pero el cambio cultural sigue pendiente

Guardar
Un joven de cabello oscuro y camiseta negra Adidas, concentrado, usa un destornillador para trabajar en el hardware trasero de una torre de computadora en un aula con otros estudiantes
Un joven peruano participa activamente en una sesión de formación técnica, ensamblando un ordenador. (Foto: Minedu)

Completar una carrera técnica en Perú puede marcar una diferencia radical en los ingresos y las condiciones de vida: quienes lo hacen ganan, en promedio, un 41% más que aquellos que solo terminaron la secundaria, y su tasa de pobreza cae a la mitad, del 16% al 8%. Aun así, la formación técnico-profesional sigue siendo vista por amplios sectores de la sociedad como la alternativa de quienes no llegaron a la universidad.

Esa paradoja es el eje de un nuevo estudio elaborado por Ayuda en Acción y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, titulado “Educación y formación técnico-profesional en América Latina en el marco de la digitalización”. El informe posiciona al Perú como el país con mayor proporción de estudiantes en educación técnica superior entre los países de la región con información disponible: el 36,2% del total de matriculados terciarios.

PUBLICIDAD

carreras tecnicas
carreras tecnicas

El dato confirma que existe una apuesta real y extendida por este modelo educativo. La paradoja es que un sistema con amplia cobertura y retornos económicos comprobados no logra sacudirse el estigma social que lo coloca un escalón por debajo de la universidad.

“En Perú, la educación técnica no es un plan B. Es una ruta concreta hacia el empleo y la movilidad social, especialmente para jóvenes que buscan insertarse rápidamente en el mercado laboral. Pero para que cumpla todo su potencial, necesitamos cambiar cómo la sociedad, las familias y los propios jóvenes la valoran", afirmó Isabel Cajías De la Vega, directora país binacional Perú–Bolivia de Ayuda en Acción.

PUBLICIDAD

carreras tecnicas
carreras tecnicas

El perfil del estudiante técnico peruano también rompe varios prejuicios. Las mujeres representan el 52% del alumnado técnico superior, y sus tasas de ocupación aumentan 8 puntos porcentuales respecto a quienes solo terminaron secundaria: de 65% a 73%. La edad promedio del estudiante técnico en Perú es de 22 años, con una mediana de 20, una de las más bajas de la región, lo que refleja que cada vez más jóvenes eligen esta vía como su primera apuesta formativa.

El estudio de la CEPAL y Ayuda en Acción identifica, a su vez, los nudos que limitan el potencial del sistema. La fragmentación entre instituciones, la débil coordinación con el sector productivo, la rigidez curricular y la persistencia de una imagen social desfavorable frente a la educación universitaria son los obstáculos más recurrentes. Mientras la sociedad no revalorice la formación técnica como una vía legítima, los datos sobre ingresos y empleabilidad no serán suficientes para atraer a los mejores talentos ni para generar un cambio estructural, advierte el informe.

Hoja de ruta

Cinco jóvenes vestidos con overoles azules miran el motor abierto de un coche en un taller, mientras uno de ellos señala un componente del motor
Jóvenes aprendices reciben instrucción práctica en un taller de mecánica automotriz, una muestra de las oportunidades de formación técnico-productiva que fomenta el Minedu con FORMATEC Lima 2026. (Foto: Minedu)

La hoja de ruta propuesta por el estudio apunta a fortalecer la gobernanza del sistema, flexibilizar los currículos, impulsar la cooperación entre el Estado y el sector privado, y adaptar los modelos formativos a las necesidades de cada territorio. En el caso peruano, eso implica articular la oferta técnica con las cadenas productivas regionales y construir trayectorias que conecten directamente con el mercado laboral.

Ayuda en Acción hace un llamado a empresas, instituciones educativas y organismos públicos a invertir en formación técnica, abrir puertas de inserción laboral y contribuir a cambiar la narrativa sobre lo que significa aprender un oficio. El estudio completo está disponible en la página de Ayuda en Acción.

Temas Relacionados

CEPALCarreras técnicasEducación superiorperu-noticias

Más Noticias

El error que encarece el transporte en Lima

La gestión de los corredores complementarios en la capital se ve afectada por la asignación inadecuada del riesgo, lo que provoca incrementos en los costos y afecta la sustentabilidad del sistema para los usuarios y el propio sector público

El error que encarece el transporte en Lima

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Reclutadores que enviaron peruanos con engaños a la guerra en Rusia amenazan de muerte a sus familias para silenciar denuncias

El abogado Percy Salinas informó que familias de peruanos reclutados bajo falsas promesas son amedrentados por los responsables de la red para impedir que los afectados denuncien públicamente la situación

Reclutadores que enviaron peruanos con engaños a la guerra en Rusia amenazan de muerte a sus familias para silenciar denuncias

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

El presidente de la petrolera estatal alertó que la refinería de Iquitos ya dejó de operar por falta de combustible y que Talara y Conchán enfrentan riesgo de paralización

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

A raíz de las especulaciones que se dieron por una publicación en sus redes sociales, aquí te contamos las razones de por qué la actriz dejó de lado la popularidad para vivir una vida tranquila y al lado de sus adorables mascotas

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

Delia Espinoza demanda al JNE por excluirla del padrón electoral e impedir que vote en las Elecciones 2026

Nuevo jefe de la ONPE confirma sanción a Juntos por el Perú: Partido de Roberto Sánchez deberá pagar multa de S/ 88 mil

Congreso aprueba dictamen que permite devolver licencias a conductores de clase A1 inhabilitados

Roberto Sánchez y la ley procrimen por la que votó: “Bajo ningún concepto he apoyado situaciones irregulares”

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

Magaly Medina asistió a la graduación de Maestría de la hija de Alfredo Zambrano

Said Palao enfrenta en vivo a Onelia Molina por llamarlo “mentiroso” y lanza fuerte advertencia contra ella

Ryan Castro emocionado por la gran acogida de su llegada a Perú: “Con expectativa”

Avant Premiere de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: desde Natalie Vértiz hasta Gia Meier, así llegaron las influencers peruanas

DEPORTES

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

Gaby Pérez del Solar señaló la clave para el repunte del vóley peruano: “Necesitamos mano dura y a la escuela asiática”

“Alianza Lima aprovechó la salida de Paola Rivera”: el análisis de ‘Cotito’ Rueda de la final vuelta por Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín, partido final: ¿cuándo salen a la venta las entradas para el ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley?