Choca y Mariella Zanetti reemplazan a conductoras de América hoy tras positivo al Covid 19 de Melissa Paredes

Melissa Paredes da positivo al Covid y se ausenta en América Hoy

Jaime Mandros más conocido como ‘Choca’ y Mariella Zanetti, se encuentran reemplazando a Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, luego que ésta última diera positivo al Covid 19.

Como una manera de protegerse y activando los protocolos, las conductoras de América Hoy, hicieron una video llamada desde sus casas, donde se encuentras descansando y aisladas para evitar propagar el contagio.

“Salí positivo a una prueba antigena. El día de ayer me hicieron una molecular, el resultado me lo entregan más tarde. De acuerdo a eso se puede decir al 100% que tengo covid, pero al parecer sí”, señaló Melissa Paredes en el programa.

Sobre sus síntomas, Melissa explicó: “Tengo una gripe muy fuerte, pero dicen que el covid da con todo, pero a mí me dio una gripe. Me parece extraño como me está dando a mí, pero estoy bien”.

Choca y Mariella no dudaron en mandarle las mejores vibras para que pronto se mejores. Recordemos que el tiempo de reposo por esta enfermedad es por 15 días, esto quiere decir que las conductoras serán reemplazadas por estos días.

Durante este enlace, también se unió Gisela Valcárcel, quien se mostró preocupada por la situación de su hijas y compañeras de trabajo.

