Comisión de Ética aprobó investigar a Guido Bellido por caso de Patricia Chirinos

Durante la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria, que se realizó el último lunes, se aprobaron diferentes investigaciones preliminares, entre ellas la del congresista y premier Guido Bellido “por la presunta vulneración a la ética parlamentaria en agravio de la congresista Patricia Chirinos Venegas”.

Según expresó la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, la congresista y presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina Hermosilla, solicitó mediante un oficio que se realicen las investigaciones correspondientes al caso, ya que estos hechos “agravian (a la congresista Chirinos) al existir discriminación en su condición de mujer”, sostuvo.

Por su parte, el congresista de Perú Libre y hermano de Vladimir Cerrón, Waldemar Cerrón Rojas, aseguró que “deben continuar las investigaciones y no solo ver una parte, cuál fue el sentido, cuál fue el contenido y el contexto para determinar la responsabilidad”. Mery Castañeda, de Fuerza Popular, se opuso a este pedido y rechazó ese comentario.

De esta forma, con nueve votos a favor y cuatro en contra se aprobó la investigación a Bellido. Todos los que votaron en contra pertenecen a la bancada de Perú Libre.

DENUNCIA DE PATRICIA CHIRINOS CONTRA GUIDO BELLIDO

La congresista Patricia Chirinos recibió la carta notarial que le envió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, e indicó que el documento es una nueva agresión en su contra y una amenaza, pero que pese a ello, no se constituye una nueva agresión y una amenaza. Aseveró que no retrocederá en su denuncia por agresión verbal contra el titular de la PCM.

“Esto es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: Jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, señaló Chirinos.

Recordemos que Guido Bellido, según sostiene Patricia Chorinos hizo un comentario despectivo sobre un caso fortuito que le sucedió a la parlamentaria. Ante esto, Chirinos no dudó en expresar su malestar y denunciarlo.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN CONTRA GUILLERMO BERMEJO

Por otro lado, la Secretaría Técnica seguirá el trámite de la investigación preliminar de la denuncia planteada por Juan Burgos contra Guillermo Bermejo “por sus declaraciones públicas e incompatibles con el respeto al sistema democrático y su postura de cerrar el Congreso”.

COMISIÓN PARA INVESTIGAR PROCESO ELECTORALES

La Comisión Investigadora del Proceso de las Elecciones Generales 2021, presidida por el congresista Jorge Montoya, tendrá como función sentar las bases para mejorar el actual sistema electoral.

“La finalidad es controlar los riesgos que se puedan presentar en el sistema electoral a futuro. Es importante determinar lo que ha sucedido, para ayudar a prevenir situaciones irregulares”, señaló el parlamentario a Perú21.

“Pronto fijaremos una fecha para plantear un plan de trabajo. Veremos casos expuestos por la prensa y la ciudadanía, queremos evaluar el comportamiento general del sistema. Analizaremos el proceso, desde el Reniec, pasando por la ONPE y el JNE”, aseveró.

