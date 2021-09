Dina Boluarte sobre visita al Perú de Evo Morales: “Viene como líder político. Es no me preocupa ni me molesta”

Dina Boluarte asegura no molestarle presencia de Evo Morales en Perú.

Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú, se pronunció sobre la visita del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en Arequipa. La también titular del Midis, en una reciente entrevista, quiso opinar sobre la estadía del ex mandatario, quien fue el invitado especial del evento denominado “La juventud y la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia del siglo XXI”.

Cuando el conductor Enrique Castillo de Canal N le consultó sobre la participación de Evo en el congreso, Dina Boluarte, aseguró que el partido político español Vox también se reunió con Fuerza Popular y Renovación Popular.

“También vinieron los de España, del grupo de derecha, los del Vox. Han estado por acá. También habría que decirle a ellos ¿no? Por qué si firman con López Aliaga, Keiko Fujimori, bajo el cliché de que estamos bajando el comunismo, terrorismo”, indicó para el programa “Agenda Política”.

Al dar su opinión y punto de vista sobre la visita de Evo al Perú, aseguró que la presencia del exmandatario boliviano, “no le preocupa”, además de que lo calificó como una persona “carismática” y “sencilla”.

“Evo ha estado en Arequipa. Evo ha venido para la juramentación, es la segunda vez que ha venido, como cualquier político lo invitan. A Alan también lo invitaban al extranjero, Evo está en esa misma condición. He conversado con él, no me molesta, ni me preocupa su presencia. Me parece una persona noble, sencilla y un con carisma tremendo, el pueblo peruano lo quiere a Evo, ¿por qué negar eso?”, sostuvo Dina Boluarte.

“Y como cualquier político… Yo recuerdo a Alan García cuántas veces lo invitaban al extranjero, iba y hablaba, ¿no? Evo está viniendo en esa misma condición y está dando sus mensajes como un líder político. (Eso) no me molesta, no me preocupa”, asegurando que el viaje del expresidente de Bolivia a Perú es como el de cualquier líder político, por lo que no dudó en colocar como ejemplo al fallecido exjefe de Estado, Alan García, quien viajaba y brindaba conferencias en diversos países.

PRESENCIA DE EVO MORALES EN AREQUIPA GENERÓ ALTERCADOS ENTRE CIUDADANOS

El arribo de Evo Morales a territorio peruano generó controversia. La presencia del expresidente de Bolivia provocó un enfrentamiento en las calles de la región Arequipa entre sus simpatizantes y detractores.

El conflicto se generó luego de que Morales culminara su participación como ponente de la “La juventud y la construcción del estado plurinacional en la Bolivia del siglo XXI”.

Aunque el enfrentamiento fue rápidamente controlado por los efectivos de la Policía, el intercambio de palabras y agresiones físicas propinadas entre sus opositores y partidarios quedó registrado en vídeo, por lo que circula en las redes sociales.

“Este sector de demócratas no estamos de acuerdo con el socialismo, no estamos de acuerdo con el comunismo que se aplique en nuestro Perú”, expresó uno de los manifestantes, quienes portaban carteles con frases como “Terrorismo nunca más”, expresando su rechazo a la presencia de Morales en la “Ciudad Blanca”.

Como se recuerda, Evo Morales fue una de los principales promotores en el extranjero de Castillo durante la pasada campaña electoral. La relación de ambos viene de años atrás, cuando participaron en un encuentro sindical de profesores de Latinoamérica el 2018 en Bolivia.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Evo Morales tras su arribo al Perú y participar en el Primer congreso nacional de juventudes jóvenes del bicentenario por una nueva constitución, no dudó en alentar la convocatoria de una Asamblea Constituyente para “refundar” el país, como hizo él en Bolivia, que pasó “del estado colonial al estado plurinacional”.

“Yo saludo los gritos de la Asamblea Constituyente. Les digo a los jóvenes que encabecen la Asamblea Constituyente”, señaló el líder cocalero durante su discurso.

