Guido Bellido envía carta notarial a Patricia Chirinos para exigirle que se retracte por denuncia

Guido Bellido le dió 72 horas a Patricia Chirinos para que se rectifique en su denuncia. | Foto: Agencia Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, envió una carta notarial a Patricia Chirinos Venegas, congresista de Avanza País, para exigirle que se retracte de la denuncia en su contra por una presunta agresión verbal.

“Usted le está mintiendo al país, jamás la ofendí con frase alguna que nunca dije: le exijo rectificación, de lo contrario le imputo el delito de difamación agravada y me veré en la obligación de denunciarla penalmente” , señala el encabezado de la carta notarial.

Bellido sostuvo que la denuncia es parte de “una creación política perversa de un dicho inexistente que responde a una campaña de demolición” en su contra y para perjudicar al Gobierno. Añadió que el objetivo de la denuncia es la “desestabilización de la Democracia”.

“Quién sufre una agresión moral denuncia con pruebas fehacientes dentro de las 24 horas a la autoridad competente y no se espera que pasen 30 días en una reacción extemporánea sospechosa que hoy pretende crear con pruebas falsas”, añadió.

En la carta notarial, Bellido le exige a Chirinos un plazo de 72 horas para que “rectifique su conducta antiética e ilícita” ya que, según el premier, él respeta y defiende los derechos de todas las mujeres del Perú. “Porque entre ellas está mi madre”, argumentó.

Parte de la carta notarial.

Patricia Chirinos responde

La congresista Patricia Chirinos no tardó en responder el comunicado de Guido Bellido y calificó de vergonzosa la carta notarial enviada por el presidente del Consejo de Ministros.

La parlamentaria de Avanza País usó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que considera la carta notarial como “una amenaza” y “una agresión por parte del Premier” hacia su persona.

Chirinos se reafirmó en todo lo dicho e indicó que no va a retroceder en su denuncia.

“Si el señor Guido Bellido quiere ahora negar las frases ofensivas ‘... anda cásate... solo falta que te violen...’ que profirió contra mi persona y pretende victimizarse, queda claro que la actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento. Con sus expresiones sexistas y misóginas solo demuestra su machismo y gran desprecio por la dignidad de las mujeres”, expresó en el comunicado.

Finalmente, la congresista se dirigió al presidente Pedro Castillo “para que ponga fin a esta novela de violencia y separe de su cargo al premier”. “Su misoginia insulta al país. No sea cómplice de este actuar, señor presidente”, señaló.

En relación a la vergonzosa carta notarial enviada por el premier Guido Bellido @GuidoPuka, esta es mi respuesta. pic.twitter.com/jxBXnU3IN2 — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) September 13, 2021

Guido Bellido y Patricia Chirinos

Cabe recordar que Patricia Chirinos denunció al primer ministro Guido Bellido por, según su versión, decirle durante una reunión de coordinación parlamentaria antes de que éste asumiera su cargo la frase “sólo falta que te violen”.

Según relató Chirinos, el suceso se produjo cuando se estaba instalando la Mesa Directiva del Congreso, que asumió sus poderes el pasado 26 de julio.

Allí, en una reunión donde había otros diputados como Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú) y José Jerí (Somos Perú), entre otros, Chirinos intercedió ante Bellido para pedirle que le fuera otorgado un despacho en el que su padre había trabajado como diputado años atrás.

“Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo: ‘Que te preocupas de eso, anda cásate’; y yo le dije: ‘¿Perdón? He sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Entonces ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, relató la congresista.

