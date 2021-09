Nicola Porcella se va de fiesta con Kunno y Danna Paola en México

Nicola Porcella demostró la buena relación que tiene con el famoso tiktoker. (Foto: Instagram)

Nicola Porcella, exparticipante de Guerreros 2021, sigue en México pasándola a lo grande pese a ya no pertenecer a ningún reality de competencia. Esta vez, el excapitán de las Cobras se fue de fiesta con la cantante mexicana Danna Paola y el popular tiktoker Kunno .

Según se sabe, Nicola Porcella y Agustín Fernández, excompañero del reality mexicano, fueron invitados al cumpleaños número 26 del cantante Saak, donde coincidieron con la exactriz de Élite y el influencer.

A través de sus historias de Instagram, la expareja de Angie Arizaga evidenció todos los pormenores de la fiesta y, además, dejó en claro que mantiene una relación bastante cercana con Kunno.

“Si nos pasa algo, ¿quién es el culpable? Él”, aseguró Porcella enfocando a Kunno, quien respondió entre risas: “¿Yo por qué? A mí me invitaron a ser porrista y ustedes se acoplaron”.

Pero la broma que dejó en claro que Nicola Porcella y Kunno son grandes amigos fue cuando el exguerrero aseguró que el influencer era su “novio”.

“Bueno, chicos, mi novio se ha puesto medio celoso, se ha ido (...) Pensé que nuestra relación se había acabado”, comentaba Porcella en referencia al tiktoker con más de 23 millones de seguidores en la aplicación china.

Minutos después, Nicola Porcella y los demás presentes en la fiesta disfrutaron de un concierto privado de Danna Paola, quien deleitó a los invitados cantando un par de canciones en el escenario junto con el cumpleañero, entre ellas Solo quédate en silencio del grupo RBD.

Por supuesto, Nicola Porcella no perdió la oportunidad para inmortalizar el momento y tomarse una fotografía al lado de Kunno, Danna Paola y Agustín Fernández.

La presencia de el influencer y la intérprete de Mala Fama hicieron que la publicación de Nicola Porcella alcance rápidamente más de 60 mil me gusta y cerca de 400 comentarios.

SE QUEDA EN MÉXICO

No piensa volver al Perú. El exintegrante de Guerreros 2021, Nicola Porcella, reveló durante una entrevista para el programa ‘Estás en todas’ que desea radicar en México de forma permanente junto a su hijo Adriano y su expareja.

“ La idea es quedarme acá a vivir, ya me quedo acá , igual es difícil. Por ejemplo, con Adriano estoy viendo cómo lo traigo a vivir acá. De todas maneras, quiero que venga”, señaló al espacio conducido por ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz.

Pero no solo eso, el participante de Esto es Guerra indicó que está pensando en llevar a México a su expareja y mamá de su hijo, Francesca Lazo. Esto debido a que no puede separar a Adriano de su madre y porque la situación en Perú no es la mejor para la carrera profesional de Lazo, quien trabaja como maquilladora.

FUTURO INCIERTO EN GUERREROS 2021

Tras perder la final de Guerreros 2021, con el equipo de los Leones, Nicola Porcella confesó para ‘Estás en todas’ que no sabe todavía si regresará para la próxima temporada del reality de competencia.

“No sé. Tendría que analizarlo. Ya viste los chicos cómo compiten acá, es distinto competir acá que en Perú, es totalmente distinto”, dijo el excapitán de las Cobras en Perú.

Semanas atrás, Nicola celebró el triunfo de Guerreros 2021 sobre Esto es Guerra de Perú. Incluso, defendió al reality mexicano cuando Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz hicieron pública ciertas injusticias durante el enfrentamiento.

