Reinas del Show: ¿Por qué Yolanda Medina no apareció en la cuarta gala del programa?

La líder de Alma Bella no estuvo presente en el set de Reinas del Show. (Foto: América TV)

La cuarta gala de Reinas del Show inició este sábado sin la presencia de Yolana Medina, cantante y concursante del programa de Gisela Valcárcel. Su ausencia ha levantado rumores sobre una posible renuncia.

La líder de Alma Bella tenía que presentarse en la cuarta gala del programa para enfrentarse a las demás participantes en la pista de baile. Sin embargo, los televidentes quedaron sorprendidos al no verla durante todo el transcurso del reality de América TV.

Lo más curioso de todo es que ni Gisela Valcárcel, ni las demás participantes se pronunciaron sobre la ausencia de Yolanda Medina, por lo que siguieron con su programación habitual.

Hasta el momento, no se sabe por qué Yolana Medina no apareció en la cuarta gala de Reinas del Show. La concursante tampoco ha aparecido en redes sociales, pese a la curiosidad de muchos de sus seguidores .

Al parecer, la decisión de no asistir a los estudios de América TV habría sido tomada a último momento , ya que la artista compartió horas antes imágenes promocionales del reality de baile, dando a entender que estaría presente la noche del sábado 25 de septiembre.

YOLANDA MEDINA HACE DURA CONFESIÓN

En la última edición de El reventonazo de la Chola, emitido el sábado 25 de septiembre, Yolanda Medina fue sorprendida por la producción y por Ernesto Pimentel con una tierna sorpresa.

La participante de Reinas del Show no aguantó las lágrimas y rompió en llanto al ver un video suyo sobre las diferentes etapas de su carrera artística.

“Tengo un sentimiento muy grande y encontrado. Yo, como artista, no deseo hablar de mi vida privada, nadie sabía incluso que el papá de mi hija había fallecido de una enfermedad tan dolorosa como es el cáncer , pero Dios quiere que las cosas sucedan así”, dijo con voz entrecortada.

Tras quebrarse ante cámaras, Yolanda Medina confesó que no le gusta contar sus intimidades en televisión nacional, ya que considera que es una mujer lo suficientemente fuerte para afrontarlo a solas.

“Siempre demostré que todas las mujeres podemos lograr lo que podemos y no se deben rendir ante cualquier cosa que les pueda pasar, ya sean enfermedades o pérdidas”, agregó.

Además de ello, la cantante de cumbia contó los duros momentos que vivió debido a la pandemia del coronavirus, ya que perdió a su padre y amigos cercanos.

“Al segundo día que mi padre fue enterrado yo tuve que ir a cantar y nadie se dio cuenta de eso, pero son cosas que uno las lleva en el corazón”, confesó conmovida.

YOLANDA MEDINA ENFRENTA CRÍTICAS

Tras ser presentada como la nueva participante de la segunda temporada de Reinas del Show, Yolanda Medina aseguró que sorprenderá con su talento en cada presentación pese a no ser bailarina como otras participantes.

“Este es un nuevo reto para mí, pero este sábado pienso sorprender con trucos y cargadas que nunca en mi vida he hecho. Yo no bailo música actual, yo soy netamente cumbiambera, no soy bailarina de academia, como otras competidoras, pero me voy a arriesgar y voy a sorprender”, indicó la artista.

A su vez, Yolanda pidió a sus detractores que no la juzguen por su edad o por su peso, sino por su talento.

“No acepto las críticas con insultos o con burlas que, lamentablemente, vienen de las mujeres. No podemos criticar a una persona ni por su peso, ni por su edad, y esas son las críticas más palpables en cuanto a mi persona”, señaló.

