Ministro Cevallos respalda pedido de premier Bellido: “defender intereses nacionales es innegociable”

Cevallos considera "innegociable" defender intereses nacionales.

Desde el Gobierno de Pedro Castillo ya comenzaron a pronunciarse sobre la amenaza de Guido Bellido de nacionalizar el gas de Camisea si no logra renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado.

Uno de los primeros en respaldar al primer ministro fue Hernando Cevallos, quien además manifestó que el jefe de Estado es responsable de “defender los intereses nacionales”. Con estas palabras, el titular de la cartera de Salud espera que tanto Ejecutivo como la empresa dialoguen para resolver el pedido.

“Primero es el interés del país, sea cual sea la situación. Acá las empresas que están en el país deben invertir, deben desarrollarse, también el pueblo peruano, y en las necesidades que tenemos”, precisó Cevallos en un dialogó con TV Perú.

“No es posible que, a pocos kilómetros de este yacimiento de gas, la gente no tenga gas. Esto tiene que resolverse de manera rápida. Esperemos que las empresas que están vinculadas a este tema se puedan sentar con el Gobierno y llegar al mejor acuerdo, pero primero son los intereses nacionales”, continuó.

Para el ministro de Salud, lo primordial es defender los intereses nacionales, un tema que catálogo de “ innegociable ” con las empresas. Además, Cevallos precisó que los entes privados deben comprender la necesidad de la población.

“Lo que se trata es que las empresas que están trabajando con el gas peruano, piensen también en el Perú. No solo en sus intereses económicos. Por eso, primero tienen que sentarse a conversar, pero defender los intereses nacionales sí es innegociable y el gobierno peruano debe tener mucha firmeza en esto y las empresas tienen que entender”, manifestó.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, aseveró que desde su cartera fomentarán un diálogo directo entre ambas partes en busca de mantener una política de puertas abiertas

“Estamos comprometidos en trabajar con todos los actores, para lograr consensos en función al bienestar concreto de la ciudadanía. Desde el Ministerio de Energía y Minas propiciamos el diálogo directo y mantenemos nuestra política de puertas abiertas. Hagamos las cosas bien”, indicó Merino a través de redes sociales.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

En tanto, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, resaltó que en el Gabinete Ministerial no se ha acordado nada relacionado a lo anunciado por el primer ministro Guido Bellido.

“Lo que digan los ministros será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Y no hay nada de eso. El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público”, indicó en una entrevista para El Comercio.

DIVERSAS REACCIONES

La amenaza de Guido Bellido de “nacionalizar” el gas de Camisea trajo consigo diversas reacciones de parte de varios personajes de la política peruana, quienes también utilizaron sus redes sociales para pronunciarse tanto a favor como en contra.

Uno de los más entusiastas ante el pedido del primer ministro de renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado con la empresa concesionaria fue Vladimir Cerrón. El líder de Perú Libre utilizó su cuenta de Twitter para alabar que se trate de “recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo”.

¡Vamos a recuperar la patria que nos arrebataron hace tiempo! ¡El Partido y el Pueblo apoyan indudablemente! https://t.co/GKVEhmSZOV — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) September 26, 2021

Entre los opositores a la solicitud de Bellido, resalta el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien exhortó al presidente Pedro Castillo a tomar cartas en el asunto ante las amenazas de su primer ministro. Muñoz consideró de “inaudito” que se den mensajes contradictorios desde el Gobierno a la inversión privada.

“¿Quién gobierna en el Perú? (…) No se puede jugar con la estabilidad jurídica de nuestro país; no se puede jugar con el crecimiento económico ni con el futuro de millones de peruanos. Demuestre que quien gobierna es realmente usted”, tuiteó el burgomaestre de la capital.

Presidente @PedroCastilloTe, es inaudito que hace poco usted le dijera a inversionistas extranjeros que no tengan desconfianza ni dudas de invertir en el Perú, y hoy su premier amenace con nacionalizar el gas, lo que no solo es contradictorio, sino que sería nefasto. (2/3) — Jorge Muñoz (@JorgeMunozPe) September 26, 2021

