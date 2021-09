Anibal Torres a Vladimir Cerrón: “Tiene derecho a opinar, pero quien gobierna es Pedro Castillo”

“No te metas Vladimir en el Gobierno", dijo Aníbal Torres al presidente de Perú Libre.

En una entrevista para el Diario Correo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció sobre la última crisis ministerial provocada por el premier Guido Bellido, quien hace unos días desmintió públicamente al vicecanciller sobre la posición de Perú sobre Venezuela. Además se pronunció sobre el silencio de Pedro Castillo frente a los medios de comunicación, la Asamblea Constituyente y Vladimir Cerrón.

Sobre este último, afirmó que solo puede opinar porque quien gobierna es Pedro Castillo. Asimismo, aseguró que el presidente de la República mantiene su independencia frente al partido que lo llevó a ser gobierno: Perú Libre.

“(Pedro Castillo) Que tiene que mantener su independencia y el señor (Vladimir Cerrón) puede opinar como cualquier peruano y tiene derecho a hacerlo, pero que quien gobierna es Castillo”, recalcó el titular de Justicia.

Señala también que, si bien el presidente fue elegido por el partido de Cerrón, este no sigue la política que tiene el partido, pues Perú Libre se autocalifica como marxistas, leninistas y mariateguistas y esas posturas comunistas han llevado a grandes atrasos mundiales y recomienda que el partido debe actualizar en su ideario.

“Castillo tiene un proyecto distinto y no tiene que ver nada con estas posiciones del comunismo, que son etapas superadas y llevó a grandes atrasos de la población mundial. Eso fracasó. Perú Libre debería reformar su ideario”, afirmó.

Aclaró que la autoridad máxima del país es Pedro Castillo y que él no ha actuado bajo la idea de Perú Libre, y que no se pronunciará sobre el caso de Vladimir Cerrón, mientras la justicia no lo haga. “No hay un solo acto que se pueda señalar que siga la política de Perú Libre”, enfatizó.

ALTERCADOS ENTRE EL PREMIER Y VICECANCILLER

Aníbal Torres, por otro lado, mencionó que no hay ninguna incertidumbre, en relación al tema de Venezuela, pues la política del presidente es mantener relaciones sociales con todos los países del mundo, sin discriminación.

“Lo que han manifestado estas personas son en relación a momentos diferentes sobre las relaciones de Perú con Venezuela” y recalcó que en ese país existe democracia, pero lo que se anhela es que se extienda de forma interna y externa.

SOBRE CAMBIOS EN EL GOBIERNO

Asimismo confirmó que habrán cambios en el gabinete ministerial, pero no sabe cuándo se realizarán. “Siempre, en todo Gobierno hay cambios. La posición no es estable. A veces se designa a una persona y se desconoce su pasado”.

Referente a la paridad de gobernanza, aseveró que el presidente del Perú estaría evaluando una modificación para incluir a líderes y profesionales mujeres.

“En el Gabinete la mayoría todos somos varones y solamente hay dos mujeres. (Castillo) también está evaluando esa situación y en algún momento la va a corregir” dijo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Indicó que el presidente no tiene una presencia constante en medios porque muchas veces las entrevistas no conducen a nada positivo.

“El presidente permanentemente está en comunicación con la comunidad, pero con los medios, es cierto, es ocasional. Pero una entrevista con los medios -muchas veces- no conduce a nada positivo”, dijo.

Contó que el presidente y todo el gabinete están atentos a lo que publican los medios, y que frente a las noticias que cuestionan su gobierno, Castillo mencionó “hay que aguantar nomás”.

“Hay que soportar las mentiras, las injurias, difamaciones, etc, en nombre del otro lado de la prensa que es bueno y que hacen investigaciones serias”, acotó.

Finalmente, Aníbal Torres defendió a Castillo indicando que él no promueve dicha propuesta y por lo tanto no habría razón para que se pronuncie sobre el tema. “Él no promueve la Constituyente. Antes de ser presidente tenía el proyecto de ley para presentarlo ante el Congreso para que se modifique la Constitución. No lo hizo y no lo hace porque genera incertidumbre”.

