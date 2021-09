Andrés Hurtado sobre su falta de estudios: “Los pobres nos preocupamos en qué comer, no en estudiar”

La figura de Panamericana TV recordó los duros momentos que vivió en su infancia. (Foto: Instagram)

Andrés Hurtado, conductor del programa Porque hoy es sábado con Andrés, recordó los duros momentos que vivió en su niñez y explicó por qué solo estudió hasta el quinto grado de primaria.

Sobre esto, el recordado Chibolín señaló que no tuvo la oportunidad de estudiar la secundaria completa debido a serios problemas económicos en su hogar, que en aquel entonces estaba ubicado en el Callao.

“Yo siempre digo, ¿por qué no estudié? Solo estudié hasta quinto de primaria, obvio porque era pobre , entonces tenía que preocuparme por comer, no en estudiar”, señaló el conductor de Panamericana Televisión.

“ Los pobres nos preocupamos en qué vamos a comer, no en qué vamos a estudiar ”, agregó para dejar en claro su mensaje.

Pero no solo eso, Andrés Hurtado recordó otra anécdota de su vida entre risas: “Mi mamá me decía que la mejor herencia que me puede dejar son los estudios. Pero yo respondía ‘repártesela a mis hermanos, yo ni la quiero’”.

Es importante resaltar que Andrés Hurtado, el menor de siete hermanos, ha señalado en reiteradas oportunidades que vivió de pobreza extrema en su infancia, llegando a dormir en una sola cama con sus tres hermanos.

Según él, si no hubiera desertado el colegio salesiano Don Bosco, en el Callao, a los 13 años sería miembro eclesiástico de la Iglesia Católica. No obstante, trabajar como payaso Chibolín a los 15 años le abrió las puertas de la televisión peruana.

ANDRÉS HURTADO EN TV AZTECA

Andrés Hurtado, actual figura de Panamericana Televisión, contó orgulloso en el programa de aniversario de Porque hoy es sábado con Andrés que radicará en México tras firmar un contrato con Azteca Televisión.

La noticia la dio a conocer Magaly Medina, quien contó cómo se enteró que el popular Chibolín dejaría las tierras peruanas para internaciolizarse como conductor.

“Vino mi productor general a decirme ‘¿adivina qué?, ¿adivina quién se internacionaliza y quién en estos días va a firmar un contrato con una empresa de televisión internacional?’ Me dice nada menos que Andrés Hurtado”, contó la presentadora.

Por otro lado, Magaly Medina, quien en su momento tuvo ciertos enfrentamientos con Andrés Hurtado, indicó que las cámaras de Magaly TV, La Firme grabaron el momento exacto de la contratación.

“No lo podía creer, se va como flamante contratación de Azteca Televisión, ciudad de México, y nosotros vamos a ser parte del contrato y si tú autorizas puedo ir a grabarlo a Andrés allá cuando firme su contrato y así fue. Nos fuimos, lo trasladaron en helicóptero, estuvimos con el gerente general de Azteca TV, vimos la firma de contrato, es real”, continuó en “Porque hoy es sábado con Andrés” acotó durante su visita al programa del animador.

ANDRÉS HURTADO REGALA CARTERAS LUJOSAS A MAGALY MEDINA

Andrés Hurtado y sus hijas, Jossety y Génesis Hurtado, decidieron obsequiarle a Magaly Medina, conductora de Magaly TV, La Firme, lujosas carteras de diseñador. Chibolín le entregó un bolso de marca Gucci, valorizado en casi 10 mil soles.

Aunque la presentadora de televisión se mostró agradecida por los presentes, la periodista de espectáculos informó a sus seguidores que subastará las carteras con el fin de ayudar a los más necesitados.

“Si alguien me regala una cartera, como Chibolín, es su problema que me regale. Yo digo gracias. De ahí a que la use o la necesite, no la hago. Vamos a subastar esa cartera y el dinero lo daremos a un comedor popular. A mí nadie me compra y ningún hombre dirá que a mí me compró, compró mi dignidad, algo que tú no puedes decir, así que no vengas a tirar barro”, expresó en su espacio televisivo.

