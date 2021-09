Melissa Paredes versus Lady Guillén: ¿Quiénes serás sus refuerzos en Reinas del Show?

Melissa Paredes se enfrenta este sábado con Lady Guillén. (Foto: América TV)

En esta cuarta gala de Reinas del Show se definirá quién será la primera eliminada del programa de Gisela Valcárcel. Como se recuerda, Melissa Paredes y Lady Guillén se enfrentarán en un versus de infarto, donde cada uno la tiene a su refuerzo.

Por el lado de Lady Guillén se encuentra Edson Dávila, más conocido como Giselo , mientras que por parte de la conductora de América Hoy está Cielo Torres.

Como se recuerda, la actriz Cielo Torres regresa a la pista de Reinas del Show, pero esta vez para respaldar a Guillén. “En esta pista tengo bonitos recuerdos, siempre será emocionante regresar, la pista de Gisela Valcárcel tiene una magia especial. Y estoy muy contenta de llegar a reforzar a Melissa, quien es mi amiga”, señaló.

Asimismo, se refirió a su colega, a quien calificó como una “bomba”. “Melissa tiene una presencia muy fuerte, se para en el escenario y es imponente. Ahora, también sé que ella tiene mucho más por dar, esto es un proceso, ella no debe abandonar la competencia porque puede dar más, ella aún no demuestra todo su potencial”, resaltó Torres, quien consultada sobre Lady Guillén señaló que le cae bien, pero “creo que, hablando de baile, Melissa es más fuerte”.

LADY GUILLÉN PIDE A GISELO SER SU REFUERZO EN VIVO

En una edición de América Hoy, Lady Guillén le pidió en vivo a Edson Dávila ser su refuerzo en Reinas del Show. “Giselo, creo que te voy a llevar de mi refuerzo”, fueron las palabras de la abogada, causando sorpresa en Melissa Paredes.

Como se recuerda, la modelo pidió en primera instancia a Christian Domínguez ser su refuerzo, pero el cantante rechazó el pedido. Esta vez, lo hizo Giselo.

“Estoy en shock porque me acaban de quitar mis refuerzos”, dijo Paredes.

Tras aceptar la propuesta de Lady, Edson Dávila, más conocido como Giselo, invitó a todos sus fans a votar por Lady Guillén.

“Yo no te he dicho nada (Melissa), además Lady me ha dado un bolo”, acotó entre risas.