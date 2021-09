Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Le importa su familia y tiene que cuidarla como se debe”

Pamela Franco dice que Christian Domínguez ha madurado. (Foto: Instagram)

Pamela Franco señaló que no tiene problemas con nadie, y menos con las exparejas de Christian Domínguez, el padre de su hija. La cantante resaltó que ella está tranquila y eso es lo principal.

Como se recuerda, semana a semana, Vania Bludau e Isabel Acevedo compiten en la pista de baile de Reinas del Show. Aquí Gisela Valcárcel no duda en bromear con las exparejas de Christian Domínguez, en especial con la popular Chabelita, a quien le ponen de fondo la canción ‘Cómo te va mi amor’, de Pandora.

Ante ello, Pamela señaló que cada uno es dueño de sus actos y solo se enfoca en su persona y en su familia.

“La verdad, ya dije. Al día a día estoy tranquila. Enfocándonos porque hay mucho que trabajar”, indicó la cantante.

Consultada sobre qué opina que en Reinas del Show siempre estén molestando a Christian con sus exs, Pamela señaló: “Estamos muy tranquilos, viviendo nuestros día día, sobre todo familiarmente y trabajando”.

“Creo que estamos grandes, Christian también ha aprendido y tiene claro el tema familiar, que hay que cuidarlo y en eso estamos. Él es una persona que conoce conoce mucho de esto, mucho más que yo. Como le importa su familia, de hecho tendrá que cuidarlo como se debe”, resaltó.

Respecto a si le incomoda o no, Pamela Franco indicó que no sabe con qué intención la conductora hace las cosas, “solo sé cómo yo tomo la cosas, y la verdad, yo estoy tranquila”.

“Yo no tengo que hablar de otras personas, de cómo tienen que actuar, yo estoy enfocada en mi y lo que menos quiero es que se hable más (del tema)”, remarcó.

NO NIEGA ENCUENTRO CON ISABEL ACEVEDO Y VANIA BLUDAU

La cantante, quien está preparando su regreso a la música, también contestó si aceptaría encontrarse en un set de televisión con Isabel Acevedo y Vania Bludau.

“Yo no tengo ningún problema con nadie. Para mi todo bien, no tengo nada que arrastrar. Estoy tranquila que es lo más importante”, concluyó.

Pamela Franco es pareja y la madre de la hija de Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

Christian Domínguez y el altercado que tuvo con Ethel Pozo por defender a Pamela Franco

El cantante indicó que está muy agradecido con la oportunidad que le ha dado GV producciones, sin embargo, resaltó que siempre pondrá en primer lugar a su familia. Esto tras faltar al programa América Hoy el día que la producción invitó a su expareja Isabel Acevedo.

“No, yo no me pico. El lunes fui claro y tajante en lo que pensaba decir. Vengo tres veces por semana, y soy muy agradecido, pero cuando es un tema personal no. Jamás me corro, es un tema de respeto”, señaló bastante firme.

Por su parte, la conductora Janet Barboza respondió: “Aquí nadie toca a la familia. Cuando yo voy a algún programa de televisión y me han preguntado por mi expareja, no voy a sentir que están tocando a mi familia, la familia evidentemente se respeta, aunque lo digan quienes no deberían porque son quienes menos respetan a la familia”.

Más incisiva, Ethel Pozo le preguntó si aceptaría un proyecto con Vania Bludau o Isabel Acevedo. Ya cansado, Christian fue tajante y recalcó que no pretende hacer un show de su vida privada.

“Si es un tema personal, no me interesa hacer un show con eso”, dijo. “Queda claro que es por respeto a mi familia. Esto que pienso yo ha sido siempre así”, añadió.

