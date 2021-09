Juan Reynoso se refirió a expulsión de Yoshimar Yotún: “Fue de mala suerte”

El técnico peruano salió campeón nacional en México la temporada pasada. (Foto: Liga MX).

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, habló de la expulsión del mediocampista peruano Yoshimar Yotún en el empate final 1-1 ante Puebla por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. ‘ Yoshi’ salió a los 54 minutos del cotejo por doble amarilla , cuando el partido ya se encontraba empatado a un gol. A pesar de jugar con 10 hombres varios minutos, el ‘Cabezón’ aseveró que pudieron ganar el cotejo.

“La expulsión es de mala suerte, no fue un tema de indisciplina, entendemos que a veces no puedes frenarte en la jugada y es lo que le pasó a Yoshimar Yotún, pero no fue determinante porque aún con 10 jugadores tuvimos oportunidades para ganar”, dijo Juan Reynoso por la expulsión del volante peruano, parte de la lista de 30 jugadores que convocó Ricardo Gareca para la fecha triple de octubre.

“Merecíamos más porque tanto con 11 como con 10 jugadores fuimos a buscar la victoria sobre el Puebla, por eso queda la sensación de que debimos llevarnos los tres puntos. No podemos ocultar que ellos también tuvieron sus ocasiones, al menos en un par de oportunidades cuando nosotros nos quedamos con 10, pero Jesús Corona estuvo muy bien y nos salvó en dos oportunidades”, aseveró el técnico peruano, que fue campeón nacional de México la temporada pasada.

Tras el empate 1-1 con goles del chileno Pablo Parra para el Puebla y el ecuatoriano Brayan Angulo para el Cruz Azul, el equipo dirigido por Juan Reynoso se ubica en la sexta casilla con 14 puntos, a seis del líder América de Pedro Aquino, que aún no disputa la décima jornada. En la siguiente fecha, la ‘Máquina Cementera’ jugará ante el Tijuana el domingo 3 de octubre.

Yoshimar Yotún sale expulsado del Puebla vs Cruz Azul por la Liga MX

Yoshimar Yotún, uno de los 30 convocados por Ricardo Gareca para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, salió expulsado del duelo entre Puebla y Cruz Azul por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX. Con diez hombres en la cancha, la ‘Máquina Cementera’ empataba parcialmente 1-1 en el estadio Cuauthémoc.

El volante peruano había recibido su primera tarjeta amarilla a los 40 minutos, la primera del partido también. Juan Reynoso, técnico peruano, decidió seguir contando con ‘Yoshi’ en el cuadro de Cruz Azul para el segundo tiempo, pero sus planes no salieron como quería. A los 55 minutos del cotejo, Yoshimar Yotún se barrió por detrás y recibió una nueva tarjeta amarilla, quedando expulsado de manera automática.

El mediocampista ha sido titular en cuatro de los seis partidos que ha disputado esta temporada. Con Yoshimar Yotún en cancha, Cruz Azul ha conseguido tres victorias y tres empates. En el último duelo jugado, donde estuvo hasta los 74′, el referente de la Selección Peruana fue parte de la victoria 2-0 sobre el Querétaro, por la novena fecha del apertura mexicano.

El exvolante del Malmö FF de Suecia fue llamado por Ricardo Gareca para representar a la Selección Peruana en la fecha triple de octubre, donde la bicolor se medirá de local ante Chile y luego visitará a Bolivia y Argentina, los partidos están pactados para el 7, 10 y 14 de octubre, respectivamente. Yoshimar Yotún es uno de los futbolistas que está en capilla y, de obtener una amarilla ante los ‘Mapochos’, se perderá el partido en La Paz.

Expulsión para Yoshimar Yotún por doble amonestación. pic.twitter.com/bWaxVxw9My — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 25, 2021

Selección Peruana: jugadores que están en capilla para el duelo contra Chile

El técnico sabe de los ocho jugadores que están en capilla y no quiere arriesgar ni quedarse sin jugadores de peso para esta fecha triple. Recordemos que Pedro Gallese, Luis Advincula, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Gabriel Costa, están en capilla. Ante una amarilla ante Chile se perderán el siguiente partido.

