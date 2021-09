Gian Piero Díaz tras accidente de Elías Montalvo: “El miedo que se sintió fue horrible, el reto de altura no debe ir más”

Gian Piero Díaz no quiere retos de altura en Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Gian Piero Díaz brindó declaraciones a Amor y Fuego sobre lo que se vivió este último martes en Esto es Guerra, tras el grave accidente que sufrió Elías Montalvo. El conductor de televisión señaló que hubo mucha desesperación en el set, además, se pronunció sobre los juegos de altura.

“Ha podido ser mucho peor, fue un desconcierto total. Nadie tiene un manual para saber cómo responder a algo así, más aún si es que no teníamos información. El resultado es nada comparado con lo que pudo ser”, dijo el conductor del reality.

El también actor señaló que, en efecto, todo pudo terminar en una desgracia, por lo que señaló que es importante que se le haga todos los exámenes al guerrero.

“Yo creo que es importante que le hagan todos los exámenes habidos y por haber. Aunque parezcan los más tontos, para poder estar tranquilos”, resaltó el animador, quien indicó que habló con Mariana Ramírez del Villar, productora general de Esto es Guerra, y ella le reafirmó que Elías se encuentra bien.

“Me volvió a repetir que estaba bien, que gracias a Dios no había pasado nada, pero que este es un susto que a todos nos tiene que poner en alerta, y desde mi punto de vista considerar si es necesario o no los retos de altura. Si tú me preguntas a mi, te pido que no es necesario, que no hace la diferencia y que arriesgo demasiado. Yo refiero mil veces que juegues tortazo que nadie se va a morir de un tortazo, recalcó.

GIAN PIERO DÍAZ NO QUIERE JUEGOS DE ALTURA EN ESTO ES GUERRA

Gian Piero Díaz remarcó que a diferencia de Combate, en Esto es Guerra se trabaja con personas especializadas en retos de altura. Sin embargo, prefiere que este tipo de juegos ya no existan en el programa.