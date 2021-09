Rodrigo González y Gigi Mitre tras accidente de Esto es Guerra: “No se aprovechen de la coyuntura para pedir la cancelación del reality”

Rodrigo González y Gigi Mitre hablan de accidente de Esto es Guerra. (Foto: Instagram/ América TV)

Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron sobre el terrible accidente que protagonizó Elías Montalvo tras caer de varios metros de altura. El joven fue trasladado a una clínica de San Isidro, y según él mismo indicó, se encuentra estable.

Ante ello, los conductores de Amor y Fuego se mostraron consternados y señalaron que esto nunca debió pasar. Sin embargo, pidieron que la gente no se aproveche del accidente y empiece a pedir la cancelación del programa porque no les gusta el espacio de América TV.

“No podemos confundir, que la gente a la que no le gusta el show se aproveche de la coyuntura para pedir su cancelación. Cuando a ti no te gusta algo, no lo eliges. Y dejas a la gente que sí le gusta este contenido, a la que sí le va ese tipo de contenido, y no aprovechas para pedir la cancelación del espacio, que además le da tanto trabajo a tantas familias peruanas y goza de una aceptación bastante masiva y se refleja”, señaló el conductor.

Por su parte, Mitre indicó que estos hechos no deben volver a ocurrir. “Yo personalmente no le deseo el mal de ese programa, no confundir diciendo que cierren el espacio”, añadió.