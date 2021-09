Bomberos que trabajaron en Combate aseguran que accidente en Esto es Guerra fue negligencia y no falla técnica

Elías Montalvo sufrió grave accidente en Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Los conductores de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre, invitaron a dos integrantes de la compañía de Bomberos, Juan Sierra y Milán Edgar, para que analicen el accidente que sufrió Elías Montalvo en Esto es Guerra.

Cabe resaltar que el subteniente y el seccionario han trabajado en retos de altura en el fenecido programa Combate. Además, de usarlo en la vida diaria para rescatar personas.

DOS LÍNEAS DE VIDA Y NO UNA

Tras hacer un análisis de las imágenes, los profesionales coincidieron que este accidente ocurrió a causa de una negligencia, pues “en este caso, al parecer ha habido una falla en el sistema de freno, creemos debió haber una línea de vida adicional para que no ocurra este accidente”.

“Lo que vemos es que para este tipo de maniobras, que es una maniobra prácticamente en 90 grados, debería trabajarse con dos líneas de vida y no una”, resaltaron los bomberos, quienes indicaron que esta medida es “responsabilidad de la empresa contratada”.

NO TIENEN CASCO NORMADO

Asimismo, resaltaron que los guerreros no usan la protección pertinente para este tipo de sistema. “Vemos que los competidores no tienen un casco de seguridad, lo que tienen un protector de impacto y no un casco. No es un casco de rescate, cuando vas a jugar si te va a proteger (el protector), pero para los juegos de altura es necesario un casco normado” , aseguraron.

Por su parte, Rodrigo González señaló que todo parece ser “una negligencia ” y no una “falla técnica, las cosas no son como las están pintando”.

EXCESO DE CONFIANZA

En otro momento, Sierra y Edgar coinciden que también hubo un exceso de confianza. “Suele pasar mucho cuando se hace en el día a día”, señalaron.

“La persona que se supone va a recibir (al guerrero) no está preparada. Ha habido una falta de comunicación, de quién iba a ser el participante que iba a caer, los juegos se practican, pero se debe estar muy atento”, resaltaron los rescatistas

GIAN PIERO DÍAZ NO QUIERE JUEGOS DE ALTURA EN ESTO ES GUERRA

Gian Piero Díaz remarcó que a diferencia de Combate, en Esto es Guerra se trabaja con personas especializadas en retos de altura. Sin embargo, prefiere que este tipo de juegos ya no existan en el programa.

“(Se trabaja con) una empresa especializada en eso, que viene una cantidad de chicos que todos se dedican a ello, pero algo falló. No vale la pena arriesgar la vida ni la integridad de alguien, porque todos somos humanos, algo puede fallar, nadie es perfecto. El miedo que hemos sentido ayer de que algo le haya pasado a Elías era horrible. Todo el mundo daba vueltas en el estudio como pollos sin cabeza. Yo creo que lo del reto de altura no debería ir más. Y eso te lo digo tajantemente”, remarcó.