Esto es Guerrra: Mario Hart pide disculpas a Elías Montalvo, él las acepta y ambos regresan a EEG

Mario Hart y Elías Montalvo regresaron a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Hace unas semanas, Mario Hart y Elías Montalvo fueron retirados de Esto es Guerra por agredirse y llegar a las manos. Todo empezó cuando el tiktoker le dio un pastelazo en la cara con gran fuerza, a lo que el automovilista de inmediato reaccionó y lo golpeó. Después de ello, se ve cómo el esposo de Korina Rivadeneira se va hacia él para enfrentarlo.

Esta acción le valió para que sean retirados de Esto es Guerra. Sin embargo, muchos días después, los guerreros reaparecieron en el programa y tras pedirse disculpas, todo quedó olvidado.

El primero que habló fue Mario Hart, quien no dudó en pedirle disculpas a Elías por su actitud. “Me gustaría empezar aceptando que soy consciente que cometí un terrible error, en frio pude ver las imágenes y sentí una vergüenza enorme por ese día. Una acción tiene una reacción y nada puede justificar mi reacción. No fue la mejor pero quiero aclarar que mi intención jamás fue hacerle daño a Elías”, indicó.

“He tenido la oportunidad de hablar con él y ya le ofrecí las disculpas a Elías, lo hago públicamente, a ustedes (conductores y producción) también les pido disculpas y al público”, acotó.

Mario Hart aclara que no es violento

Mario Hart indicó también que no tiene nada en contra del tiktoker. Además, prometió no volver a cometer ese tipo de acciones.

“Una acción lleva a una reacción y mi acción quedó sancionada, le he expresado a Elías que no tengo ningún problema contra él, fuera de cámaras no tenemos ninguna enemistad. Por mi parte no van a ocurrir este tipo de hechos. No soy una persona agresiva, me llevo bien con todos. Prometo que este tipo de hechos no van a volver a suceder” , concluyó.

Elías Montalvo acepta las disculpas de Mario Hart

Tras culminar el discurso de Mario Hart, continuó Elías Montalvo, quien inició aceptando las disculpas de su compañero.

“Antes de empezar acepto las disculpas de Mario, mi intención no es lastimar a nadie. Si él se sintió ofendido y lastimado por mí, le pido las disculpas del caso, al público, a los conductores, a mis compañeros y público en general”, señaló.

Dicho esto, ambos competidores se integraron a la competencia.

Conductores de Esto es Guerra responde a productores de Guerreros 2021: “Nunca vimos la mesa de dulces”

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel iniciaron el programa de Esto es Guerra hablando de las afirmaciones de la conductora de Guerreros 2021, Rosa María Noguerón. Como se recuerda, la mexicana señaló que los integrantes del espacio de América TV despreciaron su comida típica y la mesa de dulces que se les habían preparado.

Eso no fue todo, pues también indicó que rechazaron los kamper que tenían para ellos y no quisieron maquillarse con sus estilistas.

Gian Piero fue el primero que pidió la palabra y aclaró que los peruanos son muy agradecidos, por lo que le sorprende que la productora se haya referido así.

“Si hay algo que caracteriza al peruano es que es amable y agradecido . Según mi experiencia, el equipo mexicano fue muy cariñoso, un amor todos. Desde acá les envío un fuerte abrazo, una maravilla. Sobre el tema de las instalaciones, el que me conoce sabe que yo ni pido mi camerino, me gusta andar por todas partes y nunca me enteré que había una mesa de dulces. No nos comunicaron nada”, señaló el conductor bastante consternado. Asimismo, aclaró que en Esto es Guerra, él también tiene camerino pero no lo usa porque ni se maquilla.

Johanna San Miguel aclara que sí se maquilló en camerino de Guerreros 2021

Por su parte, Johanna San Miguel se mostró más afectada y preguntó por qué están diciendo eso. “¿Qué les hemos hecho? Dicen que yo no me he querido maquillar, no entiendo por qué están diciendo eso de nosotros que hemos ido con la buena onda . Lo único que hemos hecho es hablar de los juegos, si les molesta que pongamos en evidencia eso, es otra cosa de las que podamos conversar”, explicó.

“De verdad, qué pena me da escuchar eso”, acotó. “ Yo no logro entender, y esa es nuestra verdad, nos duele muchísimo como peruano que digas eso. Hemos estado conversando juntos en una mesa” , agregaron los conductores.

San Miguel, incluso se animó a dar nombres de las personas que la maquillaron, Paloma Fiuza hizo lo propio, destacando que hicieron gran amistad con las maquilladoras.

Díaz recalcó que nunca se enteraron que había mesa de dulces. Mientras que Johanna San Miguel opinó que estas acusaciones pueden ser simples pretextos para no venir a Perú para volver a competir.

