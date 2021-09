Esto es Guerra: Madre de Elías Montalvo llega desesperada a la clínica para ver al guerrero tras aparatosa caída

Elías Montalvo sufre aparatosa caída en Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Las cámaras de Magaly Medina llegó a la Clínica Anglo Americana de San Isidro, lugar donde está internado Elías Montalvo tras caer de varios metros de altura en Esto es Guerra.

Aquí llegó su amiga Rosángela Espinoza, quien lucía bastante consternada. La joven se quedó afuera de la clínica haciendo guardia mientras se sabe más de su compañero. Al lugar también se acercó la madre de Elías, Zaida Estrella, quien contó que se enteró del accidente cuando veía el programa.

“Ahorita estoy acongojada, lo vi por televisión. Quiero verlo. Disculpen, yo ahorita estoy mal” , dijo en un principio. Ya en una llamada telefónica, la mujer indicó a la producción que su hijo se encuentra con un collarín.

“Le van a sacar su placa, todavía no me dan los resultados. Ahorita está con un collarín, echado en una camilla, no se puede mover. Estoy preocupada” , dijo Zaida Estrella bastante nerviosa.

Por su parte, el tío del guerrero indicó que la familia está muy asustada, y Doña Zaida bastante asustada pues reveló que el padre del guerrero murió tras caer de varios metros de altura