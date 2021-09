Milena Zárate no aceptará disculpas de Santi Lesmes: “Se metió con mi hija”

“Me pareció muy patán lo que hizo", expresó la colombiana sobre el jurado de Reinas del Show 2. (FOTO: América TV)

Durante la tercera gala de Reinas del Show 2, Milena Zárate tuvo un fuerte enfrentamiento con Santi Lesmes, por lo que terminó retirándose del set entre lágrimas. La pelea se dio inicio por los ácidos comentarios del jurado sobre la relación sentimental de la colombiana .

Recordemos que Santi Lesmes no soportó que Milena Zárate lo llamara “lengua viperina”, por lo que expresó molesto sobre la trayectoría artística de la concursante: “Creo que como actriz triunfó en la novela exitosa ‘Me engañó mi pareja con mi hermana’, creo que ese es su mayor éxito en televisión”.

Una vez culminada la gala, Milena Zárate se refirió sobre las declaraciones del español, a quien calificó de “faltoso” por recordarle la infidelidad de su expareja Edwin Sierra con su hermana Greysi Ortega, hecho ocurrido en el 2014 .

“Me pareció muy patán lo que hizo, muy bajo de su parte. Si le puse su calificativo es porque se lo merece, eso no se hace. Estamos en una competencia, él es jurado de una competencia y yo creo que debe guardar cierta postura”, señaló Milena Zárate.

Además, la concursante de Reinas del Show 2 indicó que no aceptará las disculpas de Santi Lesmes, ya que no se metió directamente con ella, sino con Kristell, hija que tuvo con Edwin Sierra como fruto de su relación amorosa .

“A mí me puede decir lo quiera, me puedes parar de cabeza y yo te paro de cabeza. Tengo boca y lengua para hablar y expresarme. Vivimos en un país democrático, podemos expresarnos como queramos”, señaló en un inicio sobre el presentador de televisión.

“Lo que hizo fue muy bajo, no se metió conmigo, se metió con mi entorno familiar, se metió con mi hija. Y él no es nadie para decirle a mi hija lo que he preferido mantener ahí (por lo bajo). Mi hija ve todos los programas que yo voy, ella es mi fan número uno. Mi hija siempre me va a ver donde yo esté, eso no se lo voy a disculpar. Honestamente, no lo hizo como un caballero, lo que hizo fue realmente fuera de lugar” , agregó.

“NO SOY UNA PERSONA RENCOROSA”

Aunque Milena Zárate aseguró que no aceptará las disculpas de Santi Lesmes tras la fuerte discusión en Reinas del Show 2, no descartó hablar con él cara a cara para limar asperezas.

“ Yo no soy una persona rencorosa, nunca lo he sido. Quizás la gente confunde ser frontal con ser rencorosa o amargada, no lo soy. Soy la persona más noble que puedas llegar a conocer”, expresó la artista colombiana.

Sin embargo, Milena Zárate no cree que esta situación sea posible por el momento. “Estoy herida, no por mí, sino porque no sé como llegar a mi casa a darle una explicación a mi hija” , añadió afectada.

MILENA ZÁRATE Y LA INFIDELIDAD DE EDWIN SIERRA CON SU HERMANA

En el 2014, Milena Zárate hizo pública la infidelidad de su pareja Edwin Sierra con su hermana Greisy Ortega. A raíz de ello, la colombiana se separó del padre de su hija, y aunque la hermana de la cantante lo negó todo desde un principio, más adelante la joven terminaría confesando que sí era cierto.

Actualmente, Greisy y Milena Zárate han demostrado que, pese a los errores que cometieron en el pasado, están más unidas que nunca. Además, Greisy le pidió perdón a su hermana a nivel nacional para cerrar ese incómodo capítulo de su vida.

“Debo agradecer la existencia de mi hija que me da fuerzas, pues si ella no hubiese estado, yo no estaría en este momento contando mi historia, o estaría presa por cometer un asesinato. La persona por la cual estoy acá parada con la frente en alto es mi hija, por mi hija hago lo que sea, gracias a ella estoy viva hoy por hoy, estoy libre, cuerda (...)”, dijo Milena Zárate cuando se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad.

