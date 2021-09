Reinas del Show: Yolanda Medina ganó el versus de tango contra Lady Guillén

Yolanda Medina ganó a Lady Guillén en Reinas del Show. (Foto: Instagram)

Este último sábado se vivió un versus de infarto entre Yolanda Medina y Lady Guillén, quienes deletaron con un tango. Antes de ello, Morella Petrozzi aclaró que se trataba de un baile bastante complejo, por lo que no les sería nada fácil.

Ambas participantes se presentaron en la pista de baile. Y aunque se mostraron bastante nerviosas, a la hora de bailar cada uno se encargó de brillar con sus parejas.

La primera en abrir el versus fue Lady Guillén, quien sorprendió en la gala. Más aún al terminar su baile con un zapato roto.

Por su parte, Yolanda Medina hizo lo propio. Deleitó con el mismo tango y dejó sorprendido al jurado.

Sin embargo, al pedir el puntaje de ambas, el jurado coincidió con las calificaciones. Ante ello, Gisela Valcárcel pidió ponerse de acuerdo, pues necesitaba a una ganadora.

Tras debatir con sus compañeros, Morella Petrozzi tomó la palabra e indicó que se decidía por Yolanda, ya que usó técnica a la hora de bailar.

De esta manera, la fundadora de Alma Bella se impuso ante la exconductora de TV.

La gala estuvo llena de sorpresas, pues Gisela Valcárcel anunció a Melissa Paredes como sentenciada. Ella tendrá que medir fuerzas con Lady Guillén, también en capilla.

Por otro lado, Emilia Drago anunció en medio de lágrimas que no podrá seguir compitiendo tras sufrir fractura de costilla.

En esta ocasion, los mejores pasos fueron para Brenda Carvalho y Gabriela Herrera.

VERSUS DE CONFIANZA

Como ocurre en cada versus, las participantes tienen que darle su voto de confianza a quien cree que va a ganar. Si coinciden con el resultado, se hacen acreedoras de 2 puntos extras en la calificación final.

Isabel Acevedo fue la primera en decidir y apostó por Yolanda Medina, mientras Gabriela Herrera y Melissa Paredes le dieron su voto de confianza a Lady Guillén. Luego siguió Brenda Carvalho, quien optó por Yolanda Medina, Diana Sánchez también la respaldó, seguida de Vania Bludau y Milena Zárate.

Yolanda Medina le dio 2 puntos extras a las participantes que votaron por ella. (Foto: América TV)

YOLANDA MEDINA PIDE QUE NO LA CRITIQUEN POR SU EDAD

La cantante comentó que ha recibido muy buenos comentarios sobre su participación en Reinas del Show 2, pero también ha sido presa de críticas. Ante ello, Yolanda pidió que no la juzguen por su físico, sino por su talento.

“He recibido buenos comentarios por mi primer baile, y estas críticas las tomo de la mejor manera. También he recibido críticas constructivas, que te permiten aprender, pero no acepto las críticas con insultos o con burlas que, lamentablemente, vienen de las mujeres. No podemos criticar a una persona ni por su peso, ni por su edad , y esas son las críticas más palpables en cuanto a mi persona”, señaló.

Asimismo, señaló que tiene el apoyo de su familia, “empezando por mi mamá y mi hija”. Y respecto a su físico, confesó que se siente “sin training”, pero está segura que “físicamente me voy a reponer porque soy de las personas que lo da todo en los ensayos”.