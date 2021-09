Gustavo Dulanto en Eliminatorias Qatar 2022: razones por las que no sería convocado

Gustavo Dulanto terminó como capitán en la victoria de Sheriff por Champions League.

En tres semanas se disputará la fecha tripe de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por ello, Ricardo Gareca está convocando a los futbolistas peruanos que se encuentran en su mejor momento, para asegurar una victoria frente a Chila, Bolivia y Argentina para aumentar las chances de clasificar al Mundial. Pero, parece que Gustavo Dulanto no estará en la lista de convocados .

El exzanguero de Universitario Deportes viene atravesando un buen momento en el Sheriff de Moldavia. Además, hace poco hizo su debut en fase de grupos de la Champions League, cuando su equipo le ganó 2-0 a Shakhtar Donetsk.

Sin embargo, tras conocerse que Gareca no le envió una carta de solicitud para una posible convocatoria, un paso previo al llamado oficial, al partido del próximo 24 de septiembre se puede inferir que Dulanto no participará en la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022.

POSIBLES RAZONES

Posiblemente la razón principal por la que Dulando no sería convocado es que no ha sido parte del equipo que trabajó con Ricardo Gareca en los últimos tiempos. Así, si bien Dulanto ha tenido experiencia en Videna, no convendría realizar este tipo de experimentos cuando se está a pocas semanas de partidos tan importantes como lo son frente a Chile, Bolivia y Argentina.

Si bien podría ser un gran aporte, tomaría tiempo que se adapte.

Por otro lado, se sabe que Dulanto juega en la posición de central zurdo, perfil que ya está cubierto en la selección peruana por Alexander Callens. Además, también está en la banca Luis Abram, quien cumple con esa posición.

Si bien el jugador de Sheriff ha señalado en el pasado que puede jugar por derecha, es un riesgo jugar con perfil cambiado en un partido tan importante.

Otra posible razón es la presión mediática. Ahora el futbolista está en boca de todos. Está pasando uno de los mejores momentos de su carrera al participar en la Champions League y los hinchas peruanos han pedido que sea convocado a al selección. Incluso piden que reemplace a Anderson Santamaria.

Sin embargo, ¿qué sucederías si es convocado y su desempeño no convence a Gareca ni a los hinchas? Un mal resultado en estos importantes partidos podría traer muchas críticas a la selección .

Aun así, la posibilidad de que sea convocado no es nula y a sus 26 años, Dulanto, podría cumplir su objetivo de formar parte de la selección en cualquier momento.

LOS CONVOCADOS POR GARECA

Para la próxima jornada de octubre, el ‘Tigre’ Gareca y su cuerpo técnico han analizado fríamente las situaciones de cada jugador y han tomado la decisión de volver a convocar a los jugadores que no habían sido tomado en cuenta en las últimas fechas por la selección peruana.

“Hasta el momento los tres jugadores mencionados están considerados en la lista del profesor Ricardo Gareca. De no haber ningún inconveniente lo más probable es que para octubre tengamos a Carlos Zambrano, Pedro Aquino y Santiago Ormeño”, dijo una fuente de la Videna a Trome.

Según se pudo conocer, los encargados de la selección peruana, están enviando las cartas a los distintos clubes del extranjero donde militan los jugadores peruanos. Aparte de los jugadores mencionados antes también figura Miguel Araujo.

Ambos jugadores, juntos a otros nombres, estuvieron ausentes en la última fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE PERÚ EN ELIMINATORIAS

Este es el calendario de la selección peruana para el próximo mes de octubre:

Perú - Chile 7/10

Bolivia - Perú 10/10

Argentina - Perú 14/10

Con el resultado del último partido, frente a Venezuela, Perú se encuentra en el puesto siete con ocho puntos acumulados. Así, se está manteniendo en la zona de riesgo para quedar fuera de Qatar 2022.

